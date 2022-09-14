«وان بزنس سنتر» يتوسع في دبي ليواكب الطلب المتزايد على المساحات المكتبية

المصدر: دبي - البيان

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يخطط «وان بزنس سنتر» One Business Center (OBC)، للتوسع في دبي بإجمالي مساحتها الحالية إلى 100 ألف قدم مربع بحلول نهاية العام المقبل ليواكب تزايد الطلب على المساحات المكتبية المرنة في دبي، وتأسس «وان بزنس سنتر» بغرض إلهام نجاح ريادة الأعمال، من خلال تزويد الشركات بالمكاتب الخاصة ومساحات العمل المشتركة في دبي.

وشهدت الشركة أخيراً تحولاً لافتاً في ديمغرافية عملائها، فقبل العام 2020، كانت الشركات والمؤسسات على يقين بالدور المهم الذي تلعبه المكاتب والمقار الرئيسية في تعزيز الإنتاجية وثقافة الشركة، والتنافسية في استقطاب المواهب إلى بيئة أعمالها، وكان الصراع كبيراً بين الشركات على تملك المساحات المكتبية في كبرى مدن العالم. أما اليوم.

وبينما ينشغل الجميع بأجواء عدم اليقين، ويبحثون عن توفير التكاليف، والمرونة في تنفيذ مهام العمل، والرشاقة التنظيمية، إضافة إلى المرونة التشغيلية في جميع الصناعات والقطاعات، تتجه الشركات إلى تقليص حجم ملكيتها العقارية. ونتيجة لذلك، تظهر مساحات المكاتب المرنة حلاً مثالياً في مشهد متغير.

واعتادت OBC في السابق استقبال الشركات الناشئة ورجال الأعمال وغيرهم من العملاء المؤقتين داخل دولة الإمارات.

ولكنها اليوم أصبحت الوجهة المفضلة لعدد متزايد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات العالمية متعددة الجنسيات والتي تتبع سياسات وفر التكلفة منذ العام 2020. وتشكل هاتان الشريحتان ما نسبته 60٪ و25٪ على التوالي من عملاء OBC الحاليين، في موقعيها الرئيسيين في أبراج بحيرة جميرا ومدينة دبي للإعلام.

وأفادت شركة «سي بي آر إي» (CBRE) في تقريرها الأخير أن إيجارات المكاتب في دبي ترتفع بوتيرة أسرع من نيويورك ولندن، وأن قيمة إيجارات المكاتب الرئيسية زادت بنسبة 7٪ في النصف الأول من عام 2022، بالإضافة إلى أن الطلب على المساحات المكتبية المرنة في مناطق الأعمال الرئيسية يعد أعلى من أي وقت مضى. ونتيجة لهذا التزايد، تتوسع OBC وتضيف موقعاً ثالثاً إلى مجموعة مواقعها.

ليصبح أول مركز أعمال يتم افتتاحه في إعمار سكوير، وهي منطقة تضم العديد من الشركات العالمية والشركات الإماراتية والإقليمية والمؤسسات المالية والاستشارية الرائدة. وسيكون الافتتاح الرسمي لمركز OBC الجديد والذي يقع في الطابق السابع من مبنى إعمار سكوير رقم 6 في منتصف أكتوبر 2022.

وعن هذه الخطوة، قالت عبير موسى، المدير العام في OBC: «شهدنا تحولاً كبيراً في طبيعة إشغالات عملائنا خلال الأعوام الأخيرة، مع توجه المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الدولية الكبيرة إلى تغيير بيئة مكاتبها تجاوباً مع تطبيق نماذج أعمال أكثر تنوعاً ومرونة.

وبفضل نموذج مركز الأعمال الذي يتيح الانتقال السهل إلى مقر يعمل بكامل طاقته منذ اليوم الأول، أدركت العديد من الشركات أنه الحل الأيسر والأشد فعالية لجهة التكلفة. واستجابةً لهذا الطلب المتزايد، نتوسع اليوم في محفظتنا العقارية ونتحصل على موقع جديد في إعمار سكوير في قلب داون تاون دبي.

وبجوار مركز دبي المالي العالمي، حيث يكون عملاؤنا بصحبة كبريات الشركات المالية والاستشارية والمحاسبية الرائدة على المستوى الدولي والإقليمي».

وتشتمل إعمار سكوير على ستة مبانٍ، وترتبط بشكل مباشر بممر مركزي يؤدي إلى شتى الطرق السريعة الرئيسية في دبي؛ ومنها شارع الشيخ زايد وشارع السعادة وشارع الخيل؛ بالإضافة إلى مسارات المشاة المغطاة والتي تقود إلى مول دبي ومحطة المترو الخاصة بالمول.

ويعد الموقع الجديد لـ OBC، المتخصصة في حلول الأعمال المرنة، إضافة متميزة جديدة إلى موقعيها لمساحات العمل المشتركة في كل من برج بحيرات جميرا رقم 1 وبرج ميديا وان، في أهم المناطق التجارية الرئيسية في دبي.

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