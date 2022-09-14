مالية دبي تبدأ تنفيذ برنامج «فرص»

المصدر: دبي - البيان

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أقامت دائرة المالية في حكومة دبي لقاء تعريفيًا بمناسبة انطلاق أعمال برنامج «فرص» التدريبي، الذي يُعنى بتأهيل الخريجين الجدد من الشباب المواطنين وإعدادهم لسوق العمل. وحضر اللقاء أعضاء في فريق القيادة بدائرة المالية، والأساتذة المحاضرون في البرنامج، بجانب المتدربين من الشباب الخريجين أصحاب التخصصات المالية.

وأكد عارف أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن الدائرة حرصت على توسعة دورها باعتبارها سلطة الإشراف المباشر على إدارة المال العام في حكومة دبي، للوصول إلى المجتمع بمبادرة لتأهيل الخريجين ودعمهم في تحقيق طموحاتهم بالوصول إلى سوق العمل والانطلاق في مسيرة مهنية واعدة ترتقي بهم إلى آفاق بعيدة وتجعل منهم قادة المستقبل الماليين في حكومة دبي.

وأكدت آمنة سالم الجابري مدير إدارة الدراسات المالية في دائرة المالية، حرص الدائرة على إعداد شباب اليوم وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، ليصبحوا قادته في المستقبل.

وأضافت: تركز المرحلة الأولى من برنامج «فرص»، التي تستمر 4 أشهر، على نقل الخبرات، وتتضمن مساقات تدريبية متنوعة اختيرت بعناية لتضمن للمنتسبين حصولهم على المعارف والمهارات المالية والسلوكيات المطلوبة لأداء أدوارهم الوظيفية. وتستمر المرحلة الثانية من «فرص» 8 أشهر وتتضمن العمل في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة برعاية دائرة المالية.

ويُمنح المتدربون مكافآت شهرية، إضافة إلى إجازات مدفوعة الراتب، ويخضعون لخطة تطوير مصممة لتناسب كل فرد منهم، ويشتمل التدريب النظري والوظيفي في موقع العمل على مجموعة من المساقات التدريبية الكفيلة بتطوير المهارات الفنية والإدارية والقيادية.

وشدد مسؤولو البرنامج على أهمية البرنامج، فيما لفت المحاضرون الذين ينتسبون إلى عدد جهات حكومة دبي ومؤسسات القطاع الخاص إلى أن البرنامج يعد فريدًا من نوعه على مستوى الدولة.

وقال أحمد كاظم مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، إن برنامج «فرص» أول مبادرة حكومية من نوعها على مستوى الدولة تطلقها دائرة المالية في دبي، وقال إن هذه المبادرة تغلق الفجوة بين الجانب الأكاديمي والجانب العملي، وتأخذ الخريجين من الكليات والجامعات وتؤهلهم في الجانب الميداني، سواء في القطاع العام أو الخاص، وليكونوا جاهزين لسوق العمل.

وقال الدكتور شكري العشماوي مدير قسم الدراسات والسياسات المالية في دائرة المالية، إن البرنامج يأتي ضمن مبادرة «ماليون»، موضحاً أن الدائرة راعت في إعداده تغطية الفجوة بين سوق العمل والشهادة الأكاديمية التي حصل عليها الخريج، وذلك في 12 مساقًا تدريبيًا متنوعًا، بينها 4 مساقات ضمن المهنية الخاصة، وأربعة مساقات ضمن المهنية الحكومية، وأربعة أخرى ضمن المهارات السلوكية الوظيفية.

وقالت عبير المطروشي مدير الكتلة العليا في قسم المتاجر لدى بنك المشرق، إن البرامج نتاج الفكر المستلهم من توجيهات القيادة الرشيدة، وأعجبني فيه أنه لا يفرض أية شروط على المشاركين، والذي يحصل من المتدربين على وظيفة خلال فترة التدريب بإمكانه الالتحاق بها فورًا.

وقالت نادية المهيري الرئيس التنفيذي لمركز المؤثرون للتدريب، إن المشاركين في «فرص» يتعرفون إلى المهارات السلوكية كالتواصل والذكاء العاطفي والإبداع والتميز الوظيفي وأساسيات العمل المالي، وأكدت أن البرنامج يشرف عليه طاقم تدريبي متمكن وله باع طويل في العمل بالمجالات المالية.

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