«آنكر إنوفيشنز» تتوسع في المنطقة بافتتاح أول متاجرها في الإمارات

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

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افتتحت شركة «انكر إنوفيشنز» Anker Innovations، العالمية المتخصصة في مجال تقنيات أجهزة شحن الهواتف المتنقلة وإلكترونيات المستهلك، أول من أمس أولى متجر رئيسي لها في الإمارات وذلك في مردف سيتي سنتر مردف بدبي. ويأتي افتتاح المتجر الرئيسي والمتميز ليكون بمثابة الوجهة الشاملة لتلبية الاحتياجات الديناميكية لمختلف فئات السكان في دولة الإمارات، حيث سيمكّنهم المتجر من اختبار منتجات العلامات الخمس من «آنكر» عن قرب، والتعرّف على مميزات تلك المنتجات.

وقال فراز مهدي، مدير عام شركة «انكر إنوفيشنز» للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: «من دواعي سروري الإعلان عن إطلاق أول متجر رئيسي لنا في الإمارات لتلبية احتياجات العملاء هنا على اختلاف فئاتهم والمتمرسين في مجال التكنولوجيا. حيث شهدنا في العامين الماضيين زيادة في الطلب على المكانس الكهربائية المنزلية، وأجهزة التنظيف الروبوتية وغيرها المزيد. كما تعد تغيّراً كبيراً في مفهوم مساحات العيش والتبنّي القوي لها بين السكان. بالإضافة لذلك، فإن الاتجاه المستمر للزيادة في عدد الأسر النواة (أي الأسر المكونة من الوالدين وأطفالهما) يخلق نظرة مستقبلية إيجابية للسوق. وبالتالي، فإن حلولنا الخاصة بشحن الأجهزة المتنقلة والحلول المنزلية تلبي وتفوق احتياجات الأسر النواة الحديثة، مع ضمان الوفاء بكافة التوقعات ذات الصلة بتدبير الشؤون المنزلية.

وتتوقع شركة»ماركت إنتل«للأبحاث أن يحقق سوق الأجهزة المنزلية الذكية في الشرق الأوسط نمواً سنوياً مركباً بمعدل 24% حتى 2026. ويتمثل العامل الرئيسي الكامن وراء نمو السوق في المخاوف المتزايدة بشأن أمن المنازل المرتبطة بتنامي وعي العملاء حول العديد من المنافع المتنوعة التي تنطوي عليها الأجهزة المنزلية الذكية، مثل أجهزة المراقبة عن بعد، وتدابير السلامة المحسّنة، والتحكم باستهلاك وكفاءة الطاقة، وتحليلات الفيديو، وتتبع الحركة، وغيرها من الأغراض الأخرى القابلة للتخصيص وما إلى هنالك. ومن المتوقع أن تستأثر الإمارات بالحصة الأكبر من السوق خلال سنوات الدراسة المتوقعة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التحسن المتسارع في مستوى حياة الأفراد والاستخدام المتزايد للحلول المنزلية الذكية لتوفير مزيد من الراحة والملاءمة تماشياً مع أسلوب الحياة الفاخر.

وقال عادل الشطي مدير عام شركة»سيفينث دايمنشن«، التي تقوم بإدارة متجر»آنكر«الجديد:»يعكس متجر «آنكر» الأول في الإمارات عموماً أنماط الاستهلاك التي أصبحت أكثر تركيزاً على تجربة المنتج ومعرفة كيف يمكن لتلك المنتجات أن تؤثر في حياتهم اليومية لجعلها أكثر سهولة وملاءمة. لطالما كان سوق دولة الإمارات العربية المتحدة مدفوعاً بالتطلعات والفرص المستقبلية، إذ يتطلع العملاء باستمرار إلى اقتناء منتجات وحلول مبتكرة تجعل حياتهم أكثر سهولة وملاءمة. ويشكّل هذا المتجر الآن المنفذ السابع لشركة «انكر إنوفيشنز» في المنطقة، والمتجر التفاعلي الأول في الإمارات، ونحن على ثقة بأنه سيحقق المستوى ذاته من الاهتمام والنجاح على غرار متاجرنا الأخرى على مر السنين«.

ويعتبر متجر»آنكر«منصة مواتية تعرض أحدث ابتكارات»انكر إنوفيشنز«عبر مختلف علاماتها التجارية، بما فيها أجهزة شحن الهواتف المتنقلة من»أنكر«Anker، والأجهزة المنزلية الذكية من»يوفي«Eufy، والمنتجات الصوتية من»ساوندكور«Soundcore و»انكر ورك«AnkerWork، وأجهزة»نيبولا«Nebula للترفيه المنزلي. وتشكل هذه المنتجات جزءاً أساسياً من مكونات نمط الحياة العصري المتصل. كما أنها تُشغّل بواسطة الذكاء الاصطناعي ويتم ربطها عن طريق إنترنت الأشياء التي يمكن التحكم فيها من أي مكان وفي أي وقت عبر تطبيق»يوفي«eufy المتوفر على جميع الهواتف الذكية.

وبدورها، تطمح شركة»انكر إنوفيشنز«إلى إنشاء مركز يوفر كافة الحلول المنزلية الذكية التي تجذب اهتمام المستهلكين وتطرح مزايا استثنائية وفريدة لكل منتج. إن متجر سيتي سنتر مردف، الذي تديره شركة» Seventh Dimension«، الرائدة في مجال توزيع الأجهزة الذكية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، يتماشى مع رؤية شركة»انكر إنوفيشنز«لتزويد المستهلكين بتجربة عالمية المستوى، كما تم وضع الخطط اللازمة لتوسيع نطاق استثمارات البيع بالتجزئة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على مدى السنوات المقبلة.

ويتمحور نهج عمل»انكر إنوفيشنز«حول تقديم منتجات عالية الجودة، وهي أولوية قصوى بالنسبة لها. كما أن»انكر إنوفيشنز" هي شركة قائمة في الأساس على طرح المنتجات المبتكرة، وهو ما أسهم في حصولها على أكثر من 1.470 براءة اختراع. إن منتجات الشركة الأحدث من نوعها من مختلف الفئات المتعددة، قد صممت لتلبي احتياجات كل منزل ولتمدنا بالطاقة والدعم اللازمين لحياتنا اليومية.

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