الإمارات.. 71.3 مليار درهم صفقات كبيرة منفذة في أسواق الأسهم المحلية منذ2016

المصدر: وام

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شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ 789 صفقة كبيرة بقيمة وصلت إلى 71 مليار و280 مليونا و841 ألف درهم منذ عام 2016.

وجرى تنفيذ الصفقات الكبيرة من مطلع 2016 وحتي وقتنا الحالي على عدد 18 مليارا و859 مليونا و44 ألف سهم، استناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات "وام" من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

وتوزعت الصفقات الكبيرة بواقع 528 صفقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 64.92 مليار درهم نفذت على 14.23 مليار سهم، ونحو 261 صفقة في سوق دبي المالي بقيمة 6.59 مليار درهم نفذت على 4.62 مليار سهم.

واستحوذ عام 2021 على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة الصفقات الكبيرة المنفذة بما يعادل 28.73 مليار درهم على نحو 4.91 مليار سهم من خلال 311 صفقة موزعة بواقع 199 صفقة في سوق أبوظبي بقيمة 26.8 مليار درهم، و112 صفقة في سوق دبي بقيمة 1.93 مليار درهم.

ووصلت الصفقات المنفذة منذ بداية العام الجاري 2022 لنحو 42 صفقة بقيمة 11.65 مليار درهم على عدد 2.42 مليار سهم، منها 40 صفقة في سوق أبوظبي بقيمة 11.57 مليار درهم وصفقتان في سوق دبي بقيمة 80.19 مليون درهم.

وشهد عام 2020 تنفيذ صفقات كبيرة في الأسواق المحلية لعدد 189 صفقة بقيمة 7.84 مليار درهم موزعة بواقع 7.34 مليار درهم في سوق أبوظبي و498.8 مليون درهم في سوق دبي، وفي 2019 تم تنفيذ 87 صفقة كبيرة بقيمة 14.48 مليار درهم تشمل 59 صفقة في سوق أبوظبي بقيمة 12.13 مليار درهم و28 صفقة في سوق دبي بقيمة 2.35 مليار درهم.

وبلغت الصفقات الكبيرة المنفذة خلال عام 2018 نحو 53 صفقة بقيمة 3.77 مليار درهم لعدد 2.04 مليار سهم، ونحو 44 صفقة كبيرة منفذة في عام 2017 بقيمة 2.98 مليار درهم لعدد 1.54 مليار سهم، و63 صفقة منفذة في 2016 بقيمة 1.79 مليار درهم لعدد 670.3 مليون سهم.

وكانت قيمة أكبر صفقة تم تنفيذها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 8 سبتمبر 2021 علي سهم "ألفا ظبي القابضة" بقيمة 11.47 مليار درهم علي عدد 400 مليون سهم من خلال 5 صفقات كبيرة، فيما جاءت في المرتبة الثانية صفقة "إيبيكس للاستثمار" المنفذة في أبريل الماضي بقيمة 10.12 مليار درهم لعدد 1.83 مليار سهم من خلال 19 صفقة كبيرة.

وفي المرتبة الثالثة جاءت صفقة "بنك أبوظبي الأول" المنفذة في ديسمبر 2019 بقيمة 4.86 مليار درهم لعدد 322.3 مليون سهم من خلال 4 صفقات كبيرة، ورابعاً صفقة شركة "أدنوك للتوزيع" في سبتمبر 2020 بقيمة 3.68 مليار درهم لعدد 1.25 مليار سهم من خلال 20 صفقة كبيرة.

يذكر أن سوق دبي المالي أطلق خدمة "الصفقات الكبيرة المباشرة" اعتباراً من مطلع يونيو 2016، وهي آلية وفرها السوق للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق ، شريطة ألا يزيد أو يقل السعر المحدد لتنفيذ الصفقة عن سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لإبرامها بنسبة 25% ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.

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