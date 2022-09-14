"الاقتصاد" تطلق مبادرة بالتعاون مع "فلات 6 لابس" لاستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمية

المصدر: وام

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أطلقت وزارة الاقتصاد ممثلة في برنامج "موطن ريادة الأعمال" مبادرة جديدة تستهدف استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع أنحاء العالم إلى دولة الإمارات وتعزيز نموها وتوسيع مظلة أعمالها محلياً وعالمياً، بالتعاون مع حاضنة الأعمال "فلات6 لابس" أبوظبي الرائدة في مجال تدريب وتمويل الشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك عبر مذكرة تعاون تدعم برنامج /Flat6labs Ignite/ الذي أطلقته حاضنة الأعمال وفتح باب التسجيل للمشاركة فيه 28 أغسطس، ويمتد إلى 10 أكتوبر المقبل، ويوفر دورة تدريبية وفرصة الحصول على تمويل أولي بقيمة 550 ألف درهم والعديد من المزايا للشركات المتقدمة عن طريق "موطن ريادة الأعمال" وفق معايير محددة.

وقع المذكرة سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وريان شريف، المدير العام لشركة "فلات6 لابس"، في دولة الإمارات، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وقال سعادة عبد الله آل صالح: "أولت دولة الإمارات قطاع ريادة الأعمال أهمية بالغة باعتباره إحدى الركائز الأساسية الداعمة للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار الذي تطمح الدولة في التحول إليه ولأهمية دوره في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071".

وأوضح سعادته أن هذه المبادرة تأتي تأكيداً للتوجه الاستراتيجي للدولة بتمكين قطاع ريادة الأعمال وتوفير كافة الممكنات والأدوات لنمو وازدهار مشاريعهم من خلال التشريعات المرنة والمبادرات المبتكرة، التي ستسهم بدورها في تعظيم مساهمة ذلك القطاع الحيوي في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إضافة إلى أنها ستعمل على تعزيز بيئة الابتكار والإبداع، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة أولى لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد ماضية في تعزيز شراكاتها مع الجهات والمؤسسات الرائدة محلياً وعالمياً المعنية بتطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال داخل دولة الإمارات، بما يسهم في توفير أفضل بيئة داعمة لهذا القطاع وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.

وبموجب مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الاقتصاد و"فلات 6 لابس"، والتي تتيح الانضمام إلى برنامج "Flat6Labs Ignite"، سيتم تقديم العديد من المزايا والحوافز للشركات المتقدمة عبر برنامج "موطن ريادة الأعمال" تشمل حصول الفائزين على تذكرتين ذهبيتين لحضور دورة تدريبية لمدة 4 أيام في مقر الشركة في أبوظبي.

وتم تصميم الدورة التدريبية وفقًا لمنهج Lean Startup الذي يستهدف تزويد الفرق بالمساعدة المطلوبة والتأكد من معرفتهم أساسيات العمل، إضافة إلى فرصة الحصول على تمويل أولي يصل إلى 550 ألف درهم ، إلى جانب برنامج تمويل مقابل الأسهم لمدة أربعة أشهر.

كما ستتحمل "فلات 6 لابس" جميع النفقات بما في ذلك تكاليف السفر والإقامة والتأشيرة للشركات الفائزة من خارج الدولة للمشاركة في الدورة التدريبية، إضافة إلى الحصول على التوجيه الاستراتيجي، ودورة تدريبية مع الشركات الناشئة والخبراء والشركاء الأكاديميين لتطوير مهارات رواد الأعمال، فضلاً عن تقديم العديد من المميزات والخدمات المقدمة من قبل شركاء "فلات 6 لابس".

من جهته، قال ريان شريف : "فخورون بالشراكة مع وزارة الاقتصاد في هذه المبادرة التي ستدعم مسيرة دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً لريادة الأعمال، وستسهم في تمكين الشركات الناشئة من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية من خلال برنامج "Flat6labs Ignite" الذي تخرجت منه نحو 27 شركة منذ إطلاقه وحقق الكثير منها نجاحات مختلفة، ونشجع الشركات الناشئة التواقة للنجاح على التقدم لهذه الفرصة الذهبية".

وفيما يخص معايير القبول للمشاركة في البرنامج، يجب أن تكون الشركة الناشئة مسجلة كشركة خاصة، ويجب أن يكون لديها الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق، وذلك مع نتائج واعدة للاستخدام الحالي والتطوير المستقبلي، ويُفضل أن تكون ذات إيرادات، إضافة إلى أن يكون هناك عضو مؤسس واحد أو أكثر موجود في أبوظبي لمدة لا تقل عن مدة البرنامج، وإثبات الحاجة الماسة إلى التمويل، كما يجب على الشركات التي تتلقى التمويل نقل المقر الرئيسي إلى الإمارات، والاستثمار في كيانات قائمة ذات ملكية فكرية، وليس فرعاً أو شركة تابعة، إلى جانب عدد من المعايير الأخرى التي تضمن جودة الاستثمار والارتقاء بأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويستهدف برنامج موطن ريادة الأعمال الذي أطلقته وزارة الاقتصاد في نوفمبر عام 2021، ويشمل ثلاثة برامج رئيسية /أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال، وبرنامج أسس في الإمارات، ومنصة دعم الشركات السريعة النمو/ تعزيز مهارات رواد الأعمال، ودعم أصحاب المشاريع الريادية داخل الدولة ومن جميع أنحاء العالم من أجل بدء مسيرة شركاتهم الناشئة في عالم الأعمال وفق أسس قوية تضمن نمو أنشطتهم التجارية بصورة مستدامة وتعزز من فرص وصولها إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال عقد سلسلة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص الداعمة لأهداف البرنامج.

يذكر أن حاضنة الأعمال "فلات 6 لابس" ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بمستويات الابتكار في بيئة الشركات الناشئة، إضافة إلى توفير العديد من الفرص للمستثمرين ورواد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ تأسيسها عام 2011، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التي تستهدف تسريع نمو الشركات الناشئة.

ويعد برنامج /Flat6labs Ignite/ أحد برامجها الرائدة في دولة الإمارات ويوفر تدريباً على يد نخبة من المتخصصين في أساسيات التأسيس المرن للشركات الناشئة، ويشمل كذلك برنامج تمويل أولي بالشراكة مع "القابضة" /ADQ/، إحدى أكبر الشركات القابضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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