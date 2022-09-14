موانئ أبوظبي تستحوذ على حصة أغلبية في ترانسمار وترانسكارجو الدولية المصريتين

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وكالة " رويترز " للأنباء إن مجموعة موانئ أبوظبي استحوذت على حصة 70 بالمئة في "الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع" المالكة بالكامل لشركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري ("ترانسمار")، و"ترانسكارجو الدولية" ("تي سي آي")، اللتين تتخذان من مصر مقرا لهما.

وأوضحت الوكالة أن إجمالي مبلغ شراء (قيمة المؤسسة) 70 في المئة من قيمة الأسهم يصل إلى 514 مليون درهم إماراتي.

وبحسب "رويترز" فهذه هي أول عملية استحواذ دولية لمجموعة موانئ أبوظبي.

وأكدت الوكالة أن عائلة الأحول والفريق التنفيذي ستبقى في إدارة الشركتين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز