تسعير «سالك» عند درهمين وتوقع التغطية 25 مرة › إقبال يغطي الطرح في ساعة

المصدر: دبي ـ محمد عبد الرشيد

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شهد الاكتتاب على أسهم شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، إقبالاً قوياً في اليوم الأول للطرح. ووفق أحد مديري الاكتتاب تمت تغطية الطرح في أول ساعة من بداية الاكتتاب، مع توقعات بتغطية المعروض البالغ 1.5 مليار سهم 25 مرة مع انتهاء فترة الاكتتاب للأفراد بالإمارات في 20 سبتمبر، وللمستثمرين المؤهلين في 21 سبتمبر.

ومع بداية الطرح أمس أعلنت شركة «سالك»، عن تسعير سهم الاكتتاب 2 درهم للسهم، ليكون إجمالي حجم الطرح 3 مليارات درهم ما يجعل القيمة السوقية للشركة 15 مليار درهم. وتمثل نسبة الطرح 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة «سالك». وتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار و5% لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين (الصندوق). ومن المتوقع إدراج السهم في 29 سبتمبر 2022

ورجح خبراء ماليون لـ «البيان» زيادة نسبة الطرح بسبب التقييم الجذاب للشركة وحجم الطلب القوي، خصوصاً من المستثمرين المؤسساتيين، وتوقعوا أن تصل ربحية الشركة إلى مليار درهم سنوياً، حيث لدى الشركة تدفقات نقدية مالية قوية ومرتفعة ونسبة هوامشها الربحية هي الأعلى مقارنة مع مثيلاتها بالشركات العالمية.

وتوقعوا أن تصل نسبة التوزيعات إلى 6.5% وهي مرتفعة مقارنة بالشركات المدرجة في الإمارات التي تتداول على معدل توزيعات يصل إلى 4.7%. وتوقعوا أن يتفاعل السهم بطريقة إيجابية في أول يوم للتداول والمتوقع في 29 سبتمبر وأن يشهد ارتفاعات قوية.

ومع بداية الطرح ارتفعت معنويات المستثمرين في الأسواق المحلية فارتفع المؤشر الرئيسي في سوق دبي 1.6%، مسجلاً أفضل أداء خليجي وأكبر زيادة خلال يوم واحد في ثلاثة أشهر.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.6%، لليوم الخامس على التوالي. وارتفعت مكاسب الأسواق المحلية وربح رأسمالها السوقي 27.7 مليار درهم ليتجاوز رأس المال السوقي للأسهم المدرجة 2.7 تريليون درهم مع إغلاق أمس.

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