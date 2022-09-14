4 مليارات درهم التصرفات العقارية برأس الخيمة خلال النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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كشف تقرير أصدره مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، عن تحقيق التصرفات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك في بلدية رأس الخيمة أكثر من 4 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، وذلك بحسب التقرير السنوي الذي أصدره قطاع الأراضي والأملاك.

وتم تسجيل عدد كبير من التصرفات العقارية التي تشمل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق والتنازل، منها 1118 مبايعة عقارية قيمتها مليار درهم، إلى جانب 668 رهناً بأكثر من ملياري درهم و303 معاملات تنازل بأكثر من 370 مليون درهم.

وبلغت قيمة المبيعات العقارية المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري 1.13 مليار درهم بنسبة نمو 22 % مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2021 والبالغة 930.36 مليون درهم. وشهد حجم الرهون العقارية نمواً نسبته 80 % مقارنة بالفترة نفسها من 2021. ونمت التصرفات العقارية بنسبة 45 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وسجلت الرهون العقارية نمواً بنسبة

72 % خلال العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و19 % زيادة بعدد التنازلات. وأشار التقرير إلى أن أهم 3 مناطق شهدت نمواً من حيث قيمة المبايعات العقارية للنصف الأول كانت: قرية الحمرا بالجزيرة الحمرا وجزيرة المرجان والرفاعة، فيما كانت أهم المناطق خلال النصف الأول من العام الماضي: الجزيرة الحمراء، وسيح البير وجلفار.

وتصدرت قرية الحمراء بالجزيرة الحمراء المناطق بقيمة مبايعات بلغت أكثر من 505 ملايين درهم في النصف الأول.

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