«باسبورت ليجاسي»: الإمارات وجهة مفضلة عالمياً لأصحاب الثروات

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت شركة «باسبورت ليجاسي»، الشركة السويسرية العالمية لبرامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار أن الإمارات باتت الوجهة المفضلة عالمياً للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية بسبب المجموعة الواسعة من المزايا التي تقدمها.

وبحسب تقرير أصدرته الشركة، فإن الإمارات نجحت خلال العامين الأخيرين في تعزيز قدرتها على استقطاب أثرياء العالم وزيادة جاذبيتها للأشخاص فائقي الثراء من كل أنحاء العالم، خصوصاً من خلال برنامج الإقامة الذهبية والفرص الجديدة التي يقدمها برنامج الإقامة الخضراء. كما ساهمت المرونة التي أظهرتها الإمارات في التعامل مع التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم في استقطاب اهتمام المجتمع العالمي.

واستشهد التقرير ببيانات تشير إلى أنه من المتوقع وصول ما لا يقل عن 4000 شخص من ذوي الملاءة المالية العالية إلى الإمارات في عام 2022 بفضل المزايا الرائعة التي تقدمها والإعفاءات الضريبية التي توفرها. وأوضح التقرير أن التقلبات الجيوسياسية تسببت بتغيرات كبيرة في جميع القطاعات حول العالم، خصوصاً قطاع الإقامة في دول أخرى بخلاف الأوطان الأم.

وذكر التقرير أن الإمارات أطلقت برنامج الإقامة الذهبية للمرة الأولى في عام 2019، بغية تمكين الوافدين من الإقامة والعمل والدراسة في الإمارات دون الحاجة إلى كفيل. وأضاف التقرير إن البرنامج أتاح للوافدين المستفيدين من برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار فرصة الحفاظ على ملكية بنسبة 100 % من أعمالهم التجارية في المناطق الحرة بالإمارات. وتم التوسع في معايير برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار مع نهاية الربع الثاني ومنتصف الربع الثالث لعام 2022، ما ساهم بحصول أكثر من 65 ألف فرد على تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات.

وقال جيفري هينسلر، المؤسس والشريك الإداري لدى «باسبورت ليجاسي» في الإمارات: «تختلف مزايا برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار وبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار تبعاً لكل حالة، إلا أن هناك الكثير من النقاط الإيجابية، مثل السفر من دون تأشيرة والمزايا الضريبية بالإضافة للفرص التعليمية. واستفاد عدد كبير من الأفراد من برنامج الإقامة الذهبية الإماراتية، ما أرسى مكانة الدولة كوجهة رائدة عالمياً في قطاع الهجرة وزاد جاذبيتها بشكل عام».

أصحاب الكفاءات

أشار التقرير إلى أن الإمارات تكرم الموظفين من أصحاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية والمستثمرين والعاملين المستقلين ورواد الأعمال بمنحهم الإقامة الذهبية والخضراء. ويستطيع الأجانب ممن ينشدون الاستثمار أو العمل بشكل مستقل أو تأسيس أعمالهم التجارية الخاصة في الإمارات الاستفادة من هذه المبادرة مع اختلاف متطلبات الأهلية بحسب المجال المحدد.

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