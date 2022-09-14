«شراع» يطلق «الشارقة للشركات الناشئة» بخورفكان

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) برنامج «الشارقة للشركات الناشئة» في خورفكان، وهو برنامج تدريبي مكثف يُقام بين 16 إلى 18 سبتمبر في جامعة خورفكان، ويستهدف تزويد مجموعة من الطلاب والخريجين الجدد والموظفين الشباب بالمهارات الضرورية وأساسيات الإدارة الناجحة للمشاريع الريادية.

ويوفر البرنامج لرواد الأعمال الشباب فرصة لاكتساب المعرفة وتجربة استراتيجيات تحويل الأفكار إلى شركات ناشئة قادرة على حل المشكلات من خلال الأدوات التكنولوجية الحديثة

وينظم البرنامج بالتعاون مع شركة «الهلال للمشاريع» و«مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي» و«مجلس الشارقة للشباب» لبناء مجتمع من المواهب يضم مختلف شرائح الشباب القادرين على تنمية الأفكار الريادية المبتكرة في المنطقة الشرقية للشارقة.

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