غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد الدكتور علي الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، أهمية انتهاز الفرص وتعزيز علاقات التعاون التجاري، وتوسيع مجالات التعاون الاستثماري بين رجال الأعمال والشركات في إمارة أبوظبي ونظرائهم في مصر، بما يعود بالمنفعة المشتركة على شعبي البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من لجنة الاستثمار والاتصال بمنظمات الأعمال باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور محمود منير سليمان وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

ورحب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي بالوفد الضيف، لافتاً إلى توافر الفرص للارتقاء بمجالات التعاون بين الشركات الإماراتية والمصرية في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المتبادل، وقال إن إمارة أبوظبي باتت مركزاً مهماً لاستقطاب الشركات والمؤسسات العالمية التي تسعى إلى إقامة مكاتب ومراكز إقليمية لها في الإمارة.

وأعرب وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية عن تطلعه إلى مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون والتنسيق المشترك، وقدم شرحاً عن أهم المشاريع الكبرى المتاحة حالياً في مصر، لا سيما مصانع الزجاج، حيث تمتلك أكبر مخزون من الرمل الخام الزجاجي، وهو من أجود وأرقى الأنواع، إضافة إلى سهولة تصديره بحكم الموقع المميز على قناة السويس علاوةً على وجود قرابة 75 ألف مصنع في مصر.

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