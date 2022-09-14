«أبوظبي العالمي» يطور الإطار القانوني لتنظيم عمل مديري الإعسار

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي العالمي تطوير سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي الإطار القانوني المنظم لعمل مديري الإعسار في السوق، بما يضمن توافق هذا الإطار مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وقد تم اعتماد التعديلات بعد سلسلة من الجولات التشاورية التي تم إنجازها على مراحل في العام الجاري عبر استطلاع آراء أصحاب المصلحة والخبراء، والحصول على تأييدهم لتلك التعديلات.

وترتقي التحسينات المعتمدة بالدور الرقابي والتنظيمي لسلطة التسجيل، وتساهم في تعزيز وتطور نشاط مديري الإعسار في سوق أبوظبي العالمي، بالإضافة إلى توفير مستويات حماية أعلى للأطراف المعسرة والدائنين.

وكانت الأطر التنظيمية السابقة تتطلب من مديري الإعسار في سوق أبوظبي العالمي الحصول على ترخيص وتأمين عنوان مُسجل لمكتب في سوق أبوظبي العالمي من أجل الحصول على ترخيص للممارسة نشاطهم في السوق، في حين أن التحسينات الجديدة ألغت هذه الالتزامات. وتحتوي القواعد الجديدة الناظمة لعمل مديري الإعسار على عدد من متطلبات التسجيل، من بينها:

- أن يكون مدير الإعسار على رأس عمله في شركة أو كيان اعتباري مسجل في أو خارج سوق أبوظبي العالمي، أو أن يكون عضواً أو مديراً أو شريكاً في هذه الشركة أو الكيان.

- أن يكون مدير الإعسار عضواً في هيئة مهنية معترف بها أو مستوفياً لمعايير «الملائمة والمناسبة».

- أن يقدم مدير الإعسار دليلاً على خبرته في إدارة حالات الإعسار.

وقال ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: تحسين القواعد والتشريعات المنظمة لعمل مديري الإعسار في سوق أبوظبي العالمي يؤكد التزامنا بدعم الجهود العالمية التي تستهدف تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية على أوسع نطاق لدى جميع الأطراف المعنية بالقطاع المالي.

وسنواصل التركيز على ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمجتمع مستدام وعالمي المستوى لممارسة الأعمال من خلال طرح وتطبيق مثل هذه التحسينات ذات الطابع التنظيمي والمبادرات الحيوية.

أبرز التحسينات

من بين أبرز التحسينات الجديدة التي عززت من توافق الإطار القانوني المنظم لعمل مديري الإعسار في سوق أبوظبي العالمي مع أفضل الممارسات الدولية هو وجوب حصول مديري الإعسار المسجلين في السوق، وبشكل مسبق، على سند ضمان قبل تعيينهم بموجب أنظمة الإعسار الخاصة بسوق أبوظبي العالمي، باستثناء مديري الإعسار المعينين بموجب البند 178 من أنظمة الإعسار في سوق أبوظبي العالمي.

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