«اتحاد المصارف» يناقش متطلبات الامتثال التنظيمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظم اتحاد مصارف الإمارات، الصوت الموحد للمصارف الإماراتية، أخيراً الدورة الثالثة لمؤتمر الامتثال التنظيمي لتسليط الضوء ومناقشة أبرز المتطلبات والتوجهات في هذا المجال وتأثيراتها على القطاع المالي والمصرفي على دولة الإمارات.

وشهد المؤتمر مشاركة مصرف الإمارات المركزي، حيث قدمت فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، عرضاً شاملاً عن متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والرؤى التنظيمية في مجال الامتثال، وذلك خلال الجلسة الأولى للمؤتمر.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «يعكس تنظيم الدورة الثالثة من مؤتمر الامتثال التنظيمي حرص اتحاد مصارف الإمارات على مواصلة جهوده لتحسين الأطر والإجراءات اللازمة للتطوير والمحافظة على عمليات الامتثال، في ظل دعم وتوجيه مصرف الإمارات المركزي، الأمر الذي يعزز فعالية النظام المصرفي والمالي بالدولة فيما يتعلق بإدارة المخاطر ورفع مستويات الشفافية والحوكمة ومواجهة نشاطات الاحتيال والجريمة المالية».

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