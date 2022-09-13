«أوف ذا هوك» الفلبينية تتوسع في الإمارات بافتتاح الفرع 13 في الفجيرة

المصدر: دبي - البيان

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تخطط مجموعة الأعمال «أوف ذا هوك» الفلبينية القابضة للتوسع في دولة الإمارات بعد أن حققت إنجازات مشهودة منذ افتتاحها كمشروع تجاري صغير في عام 2016، والذي تأسس من قبل ثمانية أصدقاء فلبينيين لزيادة دخلهم كمغتربين، وتوسع الآن إلى 13 فرعاً في جميع أنحاء الإمارات - مع افتتاح آخر فروعها في الفجيرة مؤخراً.

وستديره شركة «بوني فيفيرز» Bonny Vivers، وهي عبارة عن تحالف أعمال يضم 17 مستثمراً فلبينيًا مقيمًا في الإمارات، صاحب الامتياز الثالث لـ «أوف ذا هوك»، وتتوسع الشركة الان في خمس إمارات - أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة - مع خطط أخرى للتوسع في جميع أنحاء الدولة.

ويقع فرع الفجيرة في موقع مركزي في منطقة الأعمال المزدهرة في قلب المدينة، وتحيط به المعالم، بما في ذلك الفنادق الشهيرة ومناطق الترفيه وأماكن التسوق الرئيسية بما في ذلك الفجيرة مول وسيتي سنتر الفجيرة والفجيرة الدولي مطار.

وقال رولي بروكاليس الشريك الإداري في «أوف ذا هوك»: «نحن فخورون للغاية بجهودنا للوصول إلى جميع أنحاء دولة الإمارات، وتقديم تجربتنا الشهيرة لعدد أكبر من الناس. كما يوضح فرعنا الجديد في الفجيرة أن هناك إمكانات لا حصر لها لنطاق أعمالنا».

وأضاف بروكاليس: «إن قدرتنا على التوسع بهذه الوتيرة هي شهادة ليس فقط على عرض القيمة الذي تقدمه منتجاتنا وخدماتنا للعملاء، ولكن أيضًا على جاذبيتها كفرصة تجارية قابلة للتطبيق لأولئك الذين يرغبون في ترك بصمتهم في الاستثمار.»

ويأتي مشروع «أوف ذا هوك الفجيرة» في أعقاب افتتاح فرعها الأخير «المنار مول» في رأس الخيمة، والذي تم افتتاحه في 23 يونيو ويديره صاحب الامتياز الثاني «بولز أفينيو». قبل ذلك، افتتحت «أوف ذا هوك» فرعها في دبي فستيفال سيتي، والذي يعد موقعًا رئيسيًا داخل أحد مراكز التسوق الأكثر شهرة في الإمارة.

وستستمر خطط التوسع الخاصة بـ «أوف ذا هوك» في النمو في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ومن المقرر أن تفتتح الشركة أول فرع لها خارج دولة الإمارات في قطر بحلول الربع الثالث من عام 2022، والذي سيكون علامة فارقة أخرى في تاريخها. يتم وضع خطط أخرى للوصول إلى المزيد من المواقع داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال بروكاليس: «لطالما نظرنا إلى صناعة الطعام على أنها فرصة كبيرة للاستثمار فيها، ونحن نبحث باستمرار عن المزيد من الطرق لتنمية العلامة التجارية «أوف ذا هوك» ومن خلال توفير فرص الاستثمار ومأكولاتنا ذات المستوى العالمي لعدد أكبر من الناس. تتمثل رؤيتنا في أن نكون مطعمًا للمأكولات البحرية على مستوى عالمي مفضلًا وعلامة تجارية موثوقة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2024.»

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