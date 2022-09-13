1.9 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 344 مبايعة بقيمة 1.77 مليار درهم، منها 58 مبايعة للأراضي بقيمة 1.17 مليار درهم، و286 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 600.16 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 988 مليون درهم في منطقة مدينة المطار، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم، وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة الثنيه الرابعة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 115.99 مليون درهم منها 6 رهونات أراضي بقيمة 12.31 مليون درهم و61 رهونات فلل وشقق بقيمة 103.68 ملايين درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الثالثة بقيمة 12 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 11 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 48 هبة بقيمة 63.51 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 24 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 17 مليون درهم.

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