هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تحصل على عضوية المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة

المصدر: دبي - البيان

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حصلت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على عضوية المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، حيث ستعمل من خلال هذه العضوية الدولية على دعم تطبيق النهج الرائد للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، والذي يهدف إلى تمكين المؤسسات من تحسين أدائها وأهدافها وتطوير الكوادر البشرية لديها.

وستعمل الهيئة على الاستفادة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها المؤسسة، لتجهيز فرق العمل على أفضل وجه من أجل إدارة التميز والتغيير الثقافي، وتحقيق أداء إيجابي وفوائد إيجابية للهيئة وموظفيها ومتعامليها.

وقال محمد مرخان الكتبي نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة: تحرص الهيئة على عقد الشراكات والتعاون مع أهم المؤسسات العالمية الرائدة في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة، بهدف تبادل التجارب الناجحة، وإجراء المقارنات المعيارية، والاستفادة من أحدث النظم الإدارية والمهنية العالمية في تطوير أساليب وطرق العمل في الهيئة، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية.

وأضاف: حصول الهيئة على عضوية المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة سيمنحها الفرصة للاستفادة من النموذج المحدث للمؤسسة (EFQM 2020) في تطوير آليات العمل، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع عملياتنا، وينسجم نموذج التميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة مع التزامنا بترسيخ مكانة الهيئة الريادية في مختلف المجالات، حيث يمثل التميز بالنسبة لنا في الهيئة برنامج عمل يومي يتم تنفيذه وفق استراتيجيات وخطط محددة ومدروسة بعناية يتكاتف في تنفيذها جميع موظفي الهيئة من خلال بيئة عمل إيجابية تسهم في رفع الكفاءة الفردية والمؤسسية ومأسسة ثقافة التميز في إطار نموذج الجودة الشاملة ومعايير التميز المستدام لتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام.

والمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة منظمة مبتكرة غير ربحية، تدمج الرؤى القائمة على البيانات، والتعلم المنسق والتطوير وفرص التواصل لصالح المنظمات في جميع أنحاء العالم، وتعمل المؤسسة على مساعدة الجهات على النمو وتحسين طرق العمل، واتباع فلسفة إدارية مشتركة بين آلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

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