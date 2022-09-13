الطيران المدني والتنمية الاقتصادية برأس الخيمة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات

المصدر: رأس الخيمة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت دائرتا الطيران المدني والتنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، مذكرة تفاهم، بهدف رعاية الأفكار الترويجية المبتكرة والتجارية لتطوير الإمارة من خلال تعزيز الخدمات لكلا الدائرتين.

وقع الاتفاقية المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني ومطار رأس الخيمة الدولي، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بحضور الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ومحمد المحمود مساعد المدير العام.

ويتمثل الهدف الأساسي في تعزيز التواصل والتعاون بين الدائرتين، بهدف تعزيز الحملات المشتركة في التسويق والابتكار ودعم العملاء، مع تقليل تكاليف متابعة هذه الجهود بشكل فردي والمساعدة في تنفيذ الأفكار الإيجابية الناتجة عن التنمية المستقبلية لإمارة رأس الخيمة.

وأشاد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالاستراتيجية والأهداف التي تستهدف تعزيز التطور بإمارة رأس الخيمة. وقال نبني أساساً للتعاون والدعم، حتى نحقق هدفاً واحداً، وهو التنمية والنمو المستدام لإمارة رأس الخيمة، وأن نكون في صف واحد لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الذي يركز على الإبداع والبراعة التسويقية والمعرفة.

وأكد تحرك حكومة رأس الخيمة بخطى سريعة لضمان نمو وتطور الإمارة بما يتماشى مع الأسواق والمعايير الدولية، مشدداً على حرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات، حاكم رأس الخيمة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، على تمكين وتوفير الموارد اللازمة للإدارات لتكون جزءاً من نجاح إمارتنا.

وعبّر عن تقديره للشيخ محمد بن كايد القاسمي والدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي لدعمهما وتعاونهما المستمر، كما عبر عن تمنياته لفريقي دائرة الطيران المدني برأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بكل التوفيق والنجاح.

ومن جهته أكد الشيخ محمد بن كايد القاسمي أن قطاع الطيران من القطاعات الاستراتيجية الرئيسة التي تستهدفها الخطط الحكومية التي تسعى لبناء اقتصادي قوي ومستدام، قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني، وبناء اقتصاد مستدام.

وقال إننا سعداء بتعزيز الشراكة مجدداً في مع دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة بمجموعة من الأنشطة والتسهيلات والاستشارات والخدمات، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة والإمارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز