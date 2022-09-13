«الشارقة للابتكار» يبحث الاستثمار المعرفي مع وفدين من الأرجنتين وهنغاريا

المصدر: الشارقة – البيان

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استقبل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وفدين من الأرجنتين وهنغاريا ضمّا عدداً من رجال الأعمال ورؤساء ومسؤولي شركات ناشئة وحاضنات أعمال، ويمثلون قطاعات مختلفة تشمل التكنولوجيا والصناعات الذكية المبتكرة وغيرها من القطاعات.

وجاء ذلك بهدف التعرف والاطلاع على تجربة المجمع ومبادراته لوضع حلول تقنية لعدد من القطاعات الحيوية، بالإضافة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والخدمات التي يقدمها المجمع للمستثمرين والشركات الناشئة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء علاقات تعاون وشراكة بين مجمع الشارقة للابتكار ومجتمع الأعمال الأرجنتيني والهنغاري.

شرح

واستمع الوفد إلى شرح تعريفي عن المجمع وأهم المميزات والخدمات والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين، وخططه المستقبلية من خلال عرض تقديمي تناول أهم الاستثمارات التي يحتضنها المجمع نتيجة للخدمات ذات المستوى العالمي في بيئة استثمارية مثالية تساعد الشركات والاستثمارات الابتكارية على النمو والازدهار.

بالإضافة إلى استعداد مجمع الشارقة للبحوث والابتكار لتقديم كافة التسهيلات للشركات الأرجنتينية والهنغارية التي ترغب في العمل والاستثمار في القطاع المعرفي الذي يعتبر بمثابة نقطة ارتكاز تستند عليه رؤية المجمع ورسالته من خلال دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية، ضمن منطقة تتميز باتباعها لأفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي ستساعد على جذب الاستثمارات للعمل بجو استثماري آمن وبنية تحتية متكاملة، مما يتيح فرصاً كبيرة للصناعات والمنشآت التكنولوجية للنجاح والاستمرار.

ميزات

كما تعرف أعضاء الوفد على ميزات مجمع الشارقة للبحوث وما يميزه من خلال تواجده في مدينة جامعية متكاملة وشاملة، إذ يتعاون المجمع مع هيئات ومؤسسات بحثية عديدة في مجال الابتكار، وقد طبقت الكثير من التجارب مع هيئات ومؤسسات علمية وأكاديمية وبحثية عالمية على صعيد العالم. وأعقب ذلك فتح المجال للوفد لطرح الأسئلة والاستفسارات.

وتأتي هذه الزيارات ترجمة لمتانة العلاقات وتعزيزها مع مجتمع الأعمال في الأرجنتين وهنغاريا، بما يعود بالنفع والفائدة على الجانبين، كما تشكل هذه الزيارات فرصة مهمة وسانحة لتعزيز مكانة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا وللابتكار باعتباره الملاذ المفضل للشركات الاستثمارية البحثية العالمية.

كما تضمنت الزيارات جولات في المقر الرئيسي للمجمع ومرافقه المختلفة التي تم تصميمها وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية المتبعة في بناء مجمعات التكنولوجيا العصرية وما يتضمنه من مكاتب للشركات بمساحات مختلفة ومختبرات وقاعات للمعارض والاجتماعات ومسارح متنوعة الاستخدامات.

بالإضافة لردهة الابتكار التي تضم مكاتب وقاعات اجتماعات صممت بطريقة عصرية خصصت لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتضم كذلك مكاتب بمساحات مختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومقهى أعمال بمواصفات عالمية، كما يضم المبنى مختبراً للذكاء الاصطناعي.

تقنيات

كما زار الوفدان مركز اختبار الشرق الأوسط للتصنيع الذكي أو ما يطلق عليه بالتصنيع المضاف الذي يضم أحدث التقنيات والمختبرات البحثية التطبيقية في عدة مجالات، بالإضافة لمركز الأعمال التابع للمجمع Maker Space والذي أطلق عليه «مختبر الشارقة المفتوح للابتكار SOILAB» كأول حاضنة للشركات الناشئة والأعمال الابتكارية في الشارقة.

وعبر أعضاء الوفدين عن إعجابهم بما رأوه من إنجازات وإمكانات مميزة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وما يقدمه من فرص وتسهيلات تشجع المستثمرين على التواجد فيه.

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