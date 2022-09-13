929 مليون درهم حجم التصرفات العقارية بعجمان في أغسطس

المصدر: عجمان - (البيان)

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كشفت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن إجمالي التصرفات العقارية خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 929 مليون درهم نتجت عن 804 تصرفات عقارية، في حين بلغ حجم التداول 468 مليون درهم من إجمالي 614 عملية تداول.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن إحصائيات شهر أغسطس تؤكد محافظة السوق العقاري في الإمارة على معدلاته الإيجابية، مشيراً إلى أن منطقة الزاهية شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 12 مليون درهم. كما شهد شهر أغسطس تسجيل 115 عملية رهن بإجمالي 168 مليون درهم، حيث سُجلت أعلى قيمة رهن في «الروضة 3» بـ 12.5 مليون درهم.

وأوضح المهيري أن مشروع «عجمان ون» تصدر قائمة المشاريع الأكثر تداولاً، متقدماً على كل من مشروعي «أبراج الهورايزون» و«جولد كرست دريم». كما جاء «حي الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من «الزاهية» و«مصفوت 3».

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