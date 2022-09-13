السفير الصيني يبحث تعزيز التعاون مع «الإمارات العالمية للألمنيوم»

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية في الإمارات، في موقع الشركة في جبل علي بدبي. وكان عبد الله كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، على رأس مستقبلي السفير والوفد المرافق له في موقع جبل علي.

وتعد الصين أكبر سوق منفرد للبوكسيت الذي تنتجه الشركة، وهو المادة الخام التي يستخرج منها الألمنيوم. وتشحن الشركة البوكسيت مباشرة إلى الصين من عمليات التعدين التابعة لها في جمهورية غينيا. وفي العام الماضي، اشترت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم سلعاً وخدمات من 55 شركة صينية مختلفة بحوالي 616 مليون دولار.

وكانت شركة سيبكو 3 لإنشاءات الطاقة الكهربائية المحدودة الصينية مقاولاً من الباطن في عمليات بناء محطة توليد الطاقة باستخدام التوربينات الغازية التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم والمقاول الرئيسي لمشروع إنشاء محطة تحلية المياه بالتناضح العكسي في موقع الشركة في جبل علي. وقد التقى السفير تشانغ بموظفي شركة سيبكو 3 الصينيين في موقع المشروع للاحتفال بعيد منتصف الخريف، وهو أحد الأعياد التراثية الصينية.

وقال تشانغ ييمينغ: يسرني أن أشهد التعاون الكبير بين الشركة الرائدة في صناعة الألمنيوم مع شركة سيبكو 3، والذي أثمر عن العديد من الإنجازات للشركتين. وأتطلع إلى تعزيز تعاون المزيد من الشركات الصينية مع كبرى الشركات الإماراتية مثل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. كما نرحب بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم للاستثمار في الصين والاستفادة من عمليات الإصلاح والانفتاح الحالية.

من جانبه، قال عبد الله كلبان: «لطالما كانت الشركات الصينية شركاء مهمين للإمارات العالمية للألمنيوم منذ عقود، ويسرنا أن نرحب بالسفير الصيني في جبل علي بمناسبة مهرجان منتصف الخريف. نتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع الشركات الصينية على مدى السنوات المقبلة، وبما يتماشى مع العلاقات الاقتصادية القوية بين بلدينا».

وقال زاهر الحبتري، نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الرأسمالية وعمليات البوكسيت والألومينا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تعاونت الشركة مع الشركات الصينية لأكثر من 25 عاماً، وتعتبر الشركة ثاني أكبر مورد للبوكسيت المستورد في السوق الصينية. نرحب بزيارة السفير إلى جبل علي ونتطلع إلى تعزيز فرص التعاون المستقبلية.

وفي 2019، أصبح موقع الشركة في الطويلة أول موقع في الشرق الأوسط يحصل على شهادة «مبادرة رعاية الألمنيوم» وذلك عن ممارسات أداء الاستدامة، ثم منحت الشهادة لموقع الشركة في جبل علي عام 2021، وتشكل شهادة «مبادرة رعاية الألمنيوم» معياراً عالمياً في قطاع صناعة الألمنيوم للحوكمة والبيئة والمسؤولية المجتمعية.

وبدأت الشركة مطلع 2021، إنتاج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، في إنجاز جديد يجعل الإمارات أول دولة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية.

وتأسست شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في العام 2014 إثر اندماج شركتي دبي للألمنيوم (دوبال) والإمارات للألمنيوم (إيمال). وقد بدأ الإنتاج من مصهر دوبال جبل علي للألمنيوم في عام 1979. وتبلغ مساحة موقع الشركة في جبل علي نحو 5 كيلومترات مربعة، أي أكبر من مساحة دبي مول بخمسة أضعاف.

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