بحث آليات الدعم الممكنة من أراضي دبي للقطاع العقاري بالبحرين

المصدر: دبي - البيان

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استقبل الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سعود حسن علي النصف، القنصل العام لمملكة البحرين في دبي والمناطق الشمالية، وذلك بحضور سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من مسؤولي الدائرة.

وتأتي الزيارة بمناسبة استلام القنصل العام لمملكة البحرين مهامه الجديدة، وحرصاً على تعزيز العلاقات الوطيدة والتعاون المشترك في مجال القطاع العقاري. واستعرض الطرفان خلال اللقاء العلاقات المتبادلة وآليات الدعم التي يمكن لدائرة الأراضي والأملاك في دبي تقديمها للجهات القائمة على القطاع العقاري في البحرين.

وتحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تعزيز سبل التعاون مع جميع الجهات المحلية والعالمية، لتبادل الخبرات وتعزيز أواصر الترابط معها، للوصول إلى أفضل المعايير العالمية، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للدائرة، وإثراء المعلومات لدى جميع الأطراف، للاستفادة من تطوير الخطط الطموحة لخدمة المجتمع من أجل أن تبقى دبي سباقة إلى التميّز في مختلف مناحي الحياة.

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