دبي للاستثمار توزع أرباحاً مرحلية بنسبة 7.5% على المساهمين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، عن توزيع أرباح مرحلية بنسبة 7.5٪ على المساهمين.

وتأتي خطوة توزيع الأرباح المرحلية، نتيجةً لعملية التخارج التي قامت بها المجموعة، وأثمرت عن بيع 50٪ من حقوق الملكية في "إيميكول" في أبريل 2022 وتحقيق مكاسب وصلت إلى ما يقارب 1 مليار درهم ، سيتم إدراجها في الربع الثالث من العام 2022.

ونال الاقتراح المقدم بهذا الشأن، الموافقة من قبل المساهمين، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة.

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