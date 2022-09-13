الإمارات ‎تتقدم لإعادة الترشح لعضوية مجلس «الايكاو» للسنوات 2022 - 2025

المصدر: وام

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تُشارك دولة الإمارات، مُمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، بوفد رفيع المستوى في أعمال الجمعية العمومية الـ 41 لمنظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو".

يرأس وفد الدولة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويضم الوفد في عضويته سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وعدد من الخبراء والمختصين.

وخلال مشاركتها في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية الـ 41 لمنظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو"، ستقوم الدولة بالتقدم لإعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة عن الفئة الثالثة للسنوات 2022 - 2025 ، وذلك خلال الانتخابات التي ستجري ضمن أعمال انعقاد الجمعية العمومية في الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 07 أكتوبر 2022 في مدينة مونتريال – كندا، والتي سيشارك فيها وفود من الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 193 دولة، بالاضافةً إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة بالطيران المدني الدولي.

وقد انضمت دولة الإمارات إلى منظمة الطيران المدني الدولي عام 1972 وتمكنت من الانضمام لعضوية المجلس في العام 2007م، والمحافظة على عضويتها للمرة الخامسة على التوالي في العام 2019، حيث ساهمت الدولة خلال تلك الفترة في دعم الجهود الرامية نحو تعزيز مستقبل قطاع الطيران ودعم المنظمة في تطبيق أهدافها الاستراتيجية.

وتمتلك دولة الإمارات الكثير من العوامل التي تؤهلها للفوز مجدداً بمقعد مجلس المنظمة نظرا لمكانتها الرائدة في صناعة الطيران المدني إقليمياً ودولياً و تمتعها بعلاقات تعاون وثيقة مع المنظمة والدول الأعضاء.

يشار إلى أنه وفقاً للنظام الأساسي لمنظمة "الايكاو" فإن الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددهم 193 تقوم باختيار 36 دولة فقط لتشكيل مجلس منظمة الطيران المدني الدولي والذي يعتبر الهيئة التشريعية للمنظمة.

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