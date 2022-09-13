إطلاق منصة Wio Bank رسمياً في دولة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت منصة Wio Bank PJSC اليوم عن إطلاقها رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح أول منصة مالية متكاملة من نوعها في المنطقة، بهدف إحداث نقلة نوعية على نماذج التشغيل المصرفية نحو المزيد من التحول الرقمي في المستقبل.

ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي الرامية إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العقد المقبل وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز للاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم.

وتقدم المنصة الجديدة حلولاً في ثلاثة قطاعات هي التطبيقات المصرفية الرقمية والتمويل المدمج والحلول المصرفية كخدمة.

خدمات مصرفية رقمية تتميز بالسهولة والتمكين

يمتلك نحو واحد من كل خمسة عملاء فرديين في دولة الإمارات حالياً حساباً في بنك رقمي ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال السنوات القليلة المقبلة، في حين أن الخدمات المصرفية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال في بدايتها، حيث يضطر العملاء في الغالب إلى الاعتماد على الفروع التقليدية لفتح حسابات جديدة أو إجراء معاملات مصرفية.

وستطلق Wio مجموعة من التطبيقات المصرفية الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، ما يوفر لهم وصولاً سهلاً وسريعاً إلى الخدمات المصرفية ويساعد على تمكينهم من خلال الأفكار والمعلومات والأدوات لإدارة حياتهم الشخصية والتجارية بكفاءة.

التمويل المدمج – تقديم الخدمات المصرفية حيث يتفاعل العملاء

يتوقع أن ينمو سوق التمويل المدمج بمئات المليارات خلال العقد المقبل على مستوى العالم. وتخطط Wio لنقل الخدمات المصرفية إلى نقاط تفاعل العملاء وتقليل حاجتهم للذهاب إلى القنوات المصرفية للوصول إلى الخدمات المصرفية. وستلعب Wio دوراً فعالاً لدمج الخدمات المالية المصممة خصيصاً مع المنصات الرقمية الرائدة على مستوى المنطقة بما يدعم الاقتصاد الرقمي.

الحلول المصرفية كخدمة

يتيح مفهوم "الحلول المصرفية كخدمة" للشركات الرقمية غير المصرفية دمج الخدمات المالية في تطبيقاتها. وستدخل Wio في شراكة مع الشركات الرقمية لتقديم خدمات "الحلول المصرفية كخدمة" الجاهزة والمعيارية لتمكين هذه الشركات من تقديم منتجات وخدمات مصرفية لعملائها. ويتوقع أن يصل حجم سوق الحلول المصرفية كخدمة إلى 9 تريليونات درهم عالمياً بنهاية العقد الحالي.

وقال سالم النعيمي، رئيس مجلس إدارة منصة Wio Bank: "نحرص في Wio Bank على المساهمة في طموحات التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المساعدة على إنشاء نظام مالي رقمي قوي يوفر خدمات مصرفية وتجربة مستخدم على مستوى عالمي، ويضع أسس اقتصاد المستقبل".

وأضاف : "تمهد منصة Wio Bank الطريق للجيل القادم من الخدمات المصرفية في المنطقة والذي سيتيح للعملاء الوصول إلى هذه الخدمات بكل سهولة ويدعمهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في أعمالهم وحياتهم الشخصية".

من جهته، قال جايش باتل، الرئيس التنفيذي لمنصة Wio Bank: "مع استمرار الثورة الرقمية في إحداث تغييرات على الاقتصادات المختلفة، أصبح من الضروري تطوير نماذج تشغيل جديدة تساهم في نمو الأعمال الرقمية بدولة الإمارات. ونحن نعتقد أن التطور التالي للخدمات المصرفية يتمثل في التحول من الخدمات المصرفية التقليدية عبر الإنترنت والبنوك الرقمية إلى المنصات المصرفية الرقمية المتكاملة. ويسعدنا إطلاق Wio لتكون أول منصة مالية متكاملة من نوعها في المنطقة. وستركز Wio على تقديم أحدث تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء ودمج الخدمات المالية في الأعمال التجارية الرقمية التي يتردد عليها المستهلكون. كما سنوفر منصة الحلول المصرفية كخدمة لشركات التكنولوجيا المالية والشركات غير المالية بهدف تسريع إيجاد حلول مبتكرة وشاملة للعملاء".

إطلاق Wio Business أول تطبيقات Wio المالية المتكاملة

تماشياً مع هذه الاستراتيجيات، أطلقت منصة Wio Bank أول تطبيقاتها المالية المتكاملة Wio Business يوم 5 سبتمبر 2022. ويوفر Wio Business للشركات الناشئة والموظفين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة ويسهم في تمكينهم من خلال الخدمات المبتكرة التي تتجاوز الخدمات المصرفية. وجرى تطوير هذا التطبيق بالتعاون مع العملاء بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وانطلاق أعمالها بشكل سريع من خلال تقديم أدوات مصرفية سهلة وبسيطة لإدارة الأعمال بشكل أفضل.

وعلق جايش باتل، الرئيس التنفيذي لمنصة Wio Bank قائلاً: "نحن سعداء جداً بإطلاق أول منتجاتنا المصمم خصيصاً لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: "قمنا بتبسيط عملية فتح الحساب لتقديم حساب فعال في غضون يوم واحد فقط. وتعمل الميزات المبتكرة التي نقدمها على تمكين عملائنا من إدارة النفقات وتتبعها بسهولة، بما يبسط عملية الادخار من أجل ضريبة القيمة المضافة وإدارة المستحقات من خلال خدمات الفواتير وقبول الدفع من خلال الروابط. وسيتيح تطبيق Wio Business لمجتمع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، والذين يلعبون دوراً حيوياً في النمو الاقتصادي للدولة، الوصول إلى الخدمات المصرفية وخدمات دعم الأعمال بطريقة سريعة ومريحة ورقمية بالكامل".

وجرى إطلاق تطبيق Wio Business بإصدار تجريبي في وقت سابق من العام الجاري، حيث لاقى قبولاً واستحساناً من المستخدمين الأوائل له، حيث سجل التطبيق 73 نقطة على مؤشر صافي نقاط المروجين NPS. ويتوفر Wio Business الآن على متجر تطبيقات آبل وغوغل بلاي برسوم اشتراك شهرية قدرها 99 درهماً.

وستعمل منصة Wio Bank باستمرار على التوسع في منتجاتها وخدماتها من خلال تصميم حلول مبتكرة خلال الأشهر القادمة للمساعدة في إحداث تحول جذري على الخدمات المصرفية في دولة الإمارات.

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