24 سبتمبر طرح باقات كبار الشخصيات في القرية العالمية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت القرية العالمية مواعيد طرح باقات كبار الشخصيات لموسمها الـ27، والتي ستتوافر حصرياً على موقع تذاكر فيرجن ميجاستور عبر الإنترنت اعتباراً من 24 سبتمبر الجاري. وستضم كل منها عروضاً ومزايا عديدة، إضافة إلى مجموعة من التجارب المميزة.

وكشفت الوجهة، التي تعد من أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، أنها ستقدم لضيوف موسمها الـ27 فرصة رائعة للفوز بمبلغ 27 ألف درهم نقداً، سيُمنح لمن يبتسم له الحظ ويجد العملة الذهبية المخبّأة في إحدى هذه الباقات.

ومن المتوقع أن تشهد الباقات، التي تتوافر بكميات محدودة، إقبالاً كبيراً نظراً لما تقدمه من ميزات لحامليها، وتتوفر كمية محدودة من هذه الباقات للحجز المسبق مقابل 70 درهماً فقط، خلال الفترة من 17-22 سبتمبر الجاري، وذلك قبل طرح التذاكر رسمياً في 24 سبتمبر.

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