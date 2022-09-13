اليوم بدء الاكتتاب في 20 % من أسهم «سالك»

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق اليوم الاكتتاب في الطرح العام الأولي لـ 20 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال شركة سالك، تمهيداً لإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي، حيث يتألف الطرح من 3 شرائح، تضم المشتركين الأفراد والمستثمرين المحترفين والموظفين المؤهلين، ويستمر حتى 20 الجاري للمستثمرين الأفراد في الدولة، ويوم 21 للمستثمرين المؤهلين.ويتيح الاكتتاب نحو 1.5 مليار من أسهم الشركة، بقيمة اسمية فلس للسهم، وسيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد خلال وبعد عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب.

ومن المقرر أن يكتتب المشاركون في طرح المستثمرين الأفراد في الإمارات، بسعر الطرح، ومن المتوقع حالياً إتمام عمليتي الطرح، وقبول الإدراج في سبتمبر 2022، وذلك بناءً على أحوال السوق، وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وتعتزم «سالك»، توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح، في أبريل وأكتوبر من كل عام، وتتوقع توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من 2022، بحلول أبريل 2023، فيما تتوقع توزيع 100 % من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون /‏‏ متوقع بلوغ الاحتياطي القانوني، مبلغ 37.5 مليون درهم، قبل توزيع أول أرباح.

وتتوقع الشركة دفع 100 % من صافي الربح القابل للتوزيع كأرباح، اعتباراً من 2023 فصاعداً، فيما تخضع سياسة توزيع الأرباح لعدة اعتبارات، ينظر فيها من قبل مجلس الإدارة، مراعاة لمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة، في ما يتعلق بالنفقات التشغيلية، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات.

وتم تحديد رأسمال الشركة في تاريخ الإدراج، بإجمالي 75 مليون درهم، مقسم إلى 7.5 مليارات سهم مدفوعة بالكامل، وقيمة كل سهم 0.01 درهم.

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