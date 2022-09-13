بيع وحدات المرحلة الثانية من مشروع «ريم هلز» السكني

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت كيو للعقارات، إحدى شركات «كيو القابضة»، بيع كافة الوحدات السكنيّة للمرحلة الثانية من مشروع «ريم هلز» السكني الفاخر في جزيرة الريم بقلب العاصمة أبوظبي، والتي تضم 4 مجمعات سكنية وهي «صن ست فالي، ريم أفينيو، كانال سايد وكانال بروميناد». جاء البيع في أقل من 24 ساعة وقبل الإطلاق الرسمي المقرر في الـ14 من الشهر الحالي في فندق سانت ريجيس.

وأعرب القائمون على مشروع «ريم هلز» السكني الفاخر عن شكرهم لجميع الشركاء والوسطاء العقاريين الذين أسهموا في نجاح بيع وحدات المرحلة الثانية من المشروع، البالغ قيمته 8 مليارات درهم، خلال مرحلة ما قبل الإطلاق الرسمي. وقال ماجد فؤاد عودة، الرئيس التنفيذي لـ «كيو القابضة» المالكة لـ«كيو للعقارات»: يشكل مشروع ريم هلز انعكاساً للرؤية المستقبلية الثاقبة والمستدامة لأبوظبي، لتأمين جودة حياة مميزّة وصحية وراقية لسكان الإمارة، وذلك لمواكبة تطلعات المجتمعات الحالية والأجيال القادمة.

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