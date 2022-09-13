سوق أبوظبي العالمي ينشر مبادئ إرشادية حول نهجه في تنظيم أنشطة الأصول الافتراضية

المصدر: أبوظبي – وام

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نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وثيقة «المبادئ الإرشادية» التي توضح نهجها في تنظيم أنشطة سوق الأصول الافتراضية والإشراف عليها، ودورها في تحديد توقعاتها تجاه مختلف فئات الأصول ومقدمي الخدمات في القطاع.

وتشكل هذه «المبادئ الإرشادية» وفق ما أعلنه سوق أبوظبي العالمي، مرجعاً يستكمل توضيح الدور الذي يلعبه الإطار التنظيمي الشامل لسوق أبوظبي العالمي والخاص بأنشطة الأصول الافتراضية الفورية، وتهدف إلى توطيد علاقات التعاون التنظيمي بين سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي والسلطات الأخرى داخل دولة الإمارات وفي الأسواق العالمية الأخرى، فضلاً عن الدور التثقيفي الذي ستقوم به «المبادئ الإرشادية» لتوعية المستثمرين والجمهور حول الإجراءات التنظيمية التي تتخذها سلطة تنظيم الخدمات المالية لتحديد المخاطر الأساسية والاستجابة لها.

وتوضح «المبادئ الإرشادية» مدى قابلية سلطة تنظيم الخدمات المالية وقدرتها على قبول المخاطر وتحدد أولوياتها بالنسبة للقطاع، حيث يسلط كل واحد من هذه المبادئ الضوء على إحدى الركائز الأساسية الخاصة بهذه المقاربة الشاملة لسوق أبوظبي العالمي، وهي وجود إطار تنظيمي قوي يتسم بالشفافية، ومعايير الترخيص العالية، ومكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى، والقدرة على الإشراف على المخاطر ورصدها، وصلاحياتها لتطبيق العقوبات على الانتهاكات التنظيمية، إضافةً إلى التزامها بالتعاون الدولي.

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