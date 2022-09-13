نمو كبير بأعمال «غلفتينر» في السعودية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت شركة غلفتينر، وهي شركة خاصة ومستقلة لإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، عن نمو كبير في عملياتها التجارية وعمليات الحاويات في السعودية.

وقامت شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ (GSCCO)، وهي جزء من مجموعة شركات غلفتينر، بزيادة نشاط المحطة بنسبة 12 % في ميناء الجبيل التجاري منذ عام 2021، مع 347000 حاوية مكافئة، كما تم الإبلاغ عن زيادة إضافية بنسبة 21% على أساس سنوي في حمولة البضائع العامة في المحطة، حيث بلغت 2.7 مليون طن متري في النصف الأول من عام 2022. وخلال الفترة نفسها، نجح فريق عمل الجبيل التجاري في إبرام عقد مع جيسكو يغطي 600000 طن متري سنويًا من الفولاذ.

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