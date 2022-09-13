صعود قوي للأسهم في مستهل الأسبوع

المصدر: أبوظبي - وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 29.14 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، وسط عمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.64 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 2.67 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.11 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و565.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.74 مليار درهم موزعة بواقع 1.44 مليار درهم في سوق أبوظبي و290.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 331.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.5 ألف صفقة.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.22% تعادل 41.1 نقطة ليغلق عند 3401.93 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ مطلع سبتمبر الجاري مع ارتفاع مؤشرات قطاع البنوك 1.6% والعقار 1.45% والاستثمار 3.15% والنقل 0.4%.

وتعزز أداء سوق دبي مع ارتفاع أسهم البنوك القيادية يتصدرها «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.16% و«دبي الإسلامي» بنحو 1.03%، كما صعدت أسهم الاستثمار على وقع نمو سهم «دبي للاستثمار» بأكثر من 3.6% و«سوق دبي المالي» 1.8%، وزادت أسهم العقار بقيادة «إعمار العقارية» بعد صعوده 1.65%، فيما ارتفع «إعمار للتطوير» 1.09%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 91.9 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 27.3 مليون درهم، ثم «العربية للطيران» جاذباً نحو 23.6 مليون درهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 21.16 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 1.48%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ 8 أغسطس، ليغلق عند 9942.3 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ مطلع سبتمبر الجاري، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنحو 1.37% ليقفل عند 9930.24 نقطة.

وجاءت مكاسب السوق بدعم ارتفاع مؤشر القطاع المالي 0.93% ومؤشر السلع الاستهلاكية 1.13% والصناعة 1.82% والطاقة 0.36% والعقار 1.79% والاتصالات 3.33%. وارتفعت أسهم مثل «ملتيبلاي» بنسبة 5.3% و«آي أند - اتصالات سابقاً» 3.48% و«أبوظبي الإسلامي» 2.93%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 342.1 مليون درهم ليغلق مستقراً عند 360 درهم، تلاه «ملتيبلاي» بسيولة جاوزت 182 مليونا.

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