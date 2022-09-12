«مبادلة» ترفع سعر الاستحواذ على حصة في «زامب البرازيلية»

المصدر: ساو باولو - رويترز

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قالت شركة زامب البرازيلية اليوم الاثنين، إن مبادلة كابيتال الإماراتية رفعت السعر المعروض للاستحواذ على حصة مسيطرة في الشركة إلى 1.03 مليار ريال برازيلي (200.91 مليون دولار).

ويبلغ العرض الجديد من مبادلة 8.31 ريالات (1.62 دولار) للسهم، ارتفاعاً من السعر السابق البالغ 7.55 ريالات للسهم الذي كان دفع مجلس إدارة الشركة المالكة للعلامة التجارية (برجر كينج) للتوصية بأن يرفض المساهمون الصفقة.

ويمثل الرقم علاوة قدرها 34 % عن سعر إغلاق أسهم زامب في 29 يوليو، آخر جلسة تداول قبل الإعلان عن العرض.

وسيقرر المساهمون في زامب ما إذا كانوا سيبيعون حصصهم في مزايدة من المنتظر أن تحدث في 26 سبتمبر في سوق الأسهم البرازيلية.

وارتفعت أسهم الشركة 7 % في التعاملات الصباحية اليوم إلى 8.26 ريالات.

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