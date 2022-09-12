غرفة أم القيوين تعتمد النظام الأساسي لمركز التحكيم التجاري

المصدر: ام القيوين – البيان

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اعتمد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، النظام الأساسي لمركز التوفيق والتحكيم التجاري، ولائحة القواعد الإجرائية والهوية المؤسسية الجديدة للمركز.

واطلعت لجنة المركز على أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها في مجال التحكيم عند إعداد اللائحة، وتضمنت اللائحة الجديدة، مجموعة من القواعد الإجرائية المبسطة، توضح الخطوات الواجب اتباعها مع تسلسل جميع الإجراءات، لحين الفصل في النزاع، بحيث تكون كافة الأطراف على دراية تامة بالخطوات والمراحل التي يمر بها النزاع، وتتيح للأطراف متابعة مصالحهم، سواء بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم.

فصل

والجدير بالذكر، قام المركز مؤخراً، بالفصل في عدة نزاعات عرضت على المركز، حيث نجحت مساعي التسوية بين الطرفين في بعض منها، وقد تم الفصل في النزاعات الأخرى، بموجب قرار من قبل هيئة التحكيم.

ويوفر المركز آليات أكثر مرونة وذات سرعة، وبأقل تكلفة، لحل النزاعات التجارية من تلك التي يوفرها نظام التقاضي المتعارف عليه، مع نتائج ذات كفاءة واحترافية، وترضي جميع أطراف النزاع.

شرط

ويدعو مركز أم القيوين للتوفيق والتحكيم التجاري، جميع المستثمرين، إلى تضمين شرط التوفيق والتحكيم، الذي يخول المركز الفصل في المنازعات، وذلك للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز، والحصول على قرار منهي للخصومة بسرعة، وبأقل التكاليف، وبذات جودة القرارات التي تصدر عن القضاء التقليدي.

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