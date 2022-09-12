5 شركات إماراتية ضمن أكبر 30 شركة لإدارة الأصول في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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احتلت 5 شركات إماراتية مراتب متقدمة ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط السنوية الثانية لأكبر 30 شركة لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعام 2022، وتعد السوق المالية السعودية «تداول» أكثر أسواق المال تطورًا في منطقة الشرق الأوسط، وتمثل قيمتها السوقية حوالي 70% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال في المنطقة. وبذلك تهمين السعودية على القائمة من خلال 16 شركة، تليها الإمارات بـ5 شركات، لتمثلان معًا 70% من إجمالي القائمة.

وجاءت شركة شعاع كابيتال الإماراتية في المرتبة التاسعة لأكبر 10 شركات لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعام 2022، ضمن قائمة فوربس، حيث بلغ إجمالي الأصول المدارة لشركة شعاع كابيتال 13.1 مليار دولار.

وكشفت فوربس عن قائمتها السنوية الثانية لأكبر 30 شركة لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعام 2022، لتسلط الضوء على شركات الأصول الكبرى والمستقلة، التي تعمل على زيادة الاستثمارات في الشرق الأوسط. وقد صُنفت الشركات اعتمادًا على إجمالي أصولها الخاضعة للإدارة، حتى ديسمبر2021.

كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة لشركات القائمة إلى 316 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 265 مليار دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 19.2%. ومن بين 30 شركة مصنفة، تتبع 15 منها لبنوك تجارية.

في حين تتصدر القائمة الأهلي المالية، ومقرها السعودية، بإجمالي أصول مدارة قيمتها 72.6 مليار دولار. وفي يونيو2022، عقدت الأهلي المالية شراكة مع شركة الاتصالات السعودية (stc) لإدارة خطة مدخرات العاملين لديها. تليها في المركز الثاني شركة إنفستكورب البحرينية، بإجمالي أصول مدارة بلغت 40.4 مليار دولار، ثم شركة الرياض المالية السعودية في المركز الثالث مع إجمالي أصول مدارة بقيمة 24.3 مليار دولار.

وتأتي في المركز العاشر شركة وفرة للاستثمار الدولي، وهي الشركة الوافدة الوحيدة إلى تصنيف أكبر 10 شركات لإدارة الأصول هذا العام، بفضل تعيين بنك بوبيان الشركة كمنسق عالمي، ومدير إصدار مشترك لصكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار في مارس 2022.

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