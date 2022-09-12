94 رابحاً بجوائز «مجموعة مراكز التسوق في دبي» خلال مفاجآت الصيف

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي (DSMG) عن اختتام حملتها الترويجية من مفاجآت صيف دبي 2022.

وخلال فترة الحملة التي امتدت لعشرة أسابيع، استفاد المتسوقون من الخصومات الهائلة والعروض الخاصة عبر العلامات التجارية في 18 مركزاً تجارياً مشاركاً. بالإضافة إلى الجوائز المذهلة التي حصل عليها 94 رابحاً، حيث وصل إجمالي قيمة الجوائز إلى مليون درهم، (400 ألف درهم) كجوائز نقدية، و(600 ألف درهم ) ثمناً لـ 6 سيارات نيسان إكس-تيرّا الجديدة كلياً.

اجتذبت مفاجآت صيف دبي هذا العام ملايين الزوار والمقيمين، لذلك قامت مجموعة مراكز التسوق في دبي بتنظيم أربع حملات مذهلة، تضم سحوبات عيد الأضحى، وسحوبات العودة إلى المدارس، تسوق واربح سيارة، كما قامت المجموعة بإطلاق النسخة الأولى من حملة البيع بسعر المصنع. كل هذه الحملات الترويجية كانت فرصة رائعة للمقيمين للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة وتحقيق ربح كبير أثناء تسوقهم في المراكز التجارية المشاركة.

وفي هذا السياق قال ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «يسعدنا أن نختتم موسم تسوق ناجح آخر من مفاجآت صيف دبي. لا يمكن إنكار أن موسم الصيف هو وقت مهم بالنسبة لنا كمجموعة لأننا نحاول دائماً تقديم عروض ترويجية جديدة ورائعة لعملائنا. كانت الاستجابة التي تلقيناها هذا العام استثنائية، ونحن نستعد لعام 2023 بعروض مذهلة بما لدينا من دروس وخبرات من هذا العام».

شارك في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي خلال مفاجآت صيف دبي 18 مركزاً تجارياً: مركز البستان، مركز الغرير، أرابيان سنتر، البرشاء مول، القوز مول، الورقاء سيتي مول، باي أفينيو مول، البرشاء جنوب، سنترال مول، كراون مول، دبي آوتليت مول، اتحاد مول، جبل علي مول، مرحبا مول، الريف مول، سوق سيرينا، تايمز سكوير سنتر، تاون مول.

ومجموعة مراكز التسوق في دبي هي مؤسسة غير ربحية، تم إنشاؤها تحت رعاية دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتعزيز تجارة التجزئة ومراكز التسوق في دبي، والتي تم إطلاقها في عام 1998. وأحد الأهداف الرئيسية لمجموعة مراكز التسوق في دبي هو توحيد مبادرات التسويق وتقديم خدمات ذات جودة أفضل للمتسوقين في مراكز التسوق.

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