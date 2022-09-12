سالم الذكي يفتتح فرعه الثاني بمركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت دبي افتتاح الفرع الثاني لمركز سالم الذكي في مركز دبي المالي العالمي – إندكس مول، بخدمات تكنولوجية جديدة تواكب التطور التقني الذي تشهده دبي في كافة المجالات، وتم تصميم المركز الجديد لاستقبال ضعف عدد العملاء في اليوم الواحد مقارنة بسعة الفرع الأول في سيتي ووك، ويخطط سالم الذكي لافتتاح فرعه الثالث قبل نهاية هذا العام في تيكوم، مجمع دبي للمعرفة. وسيوفر هذا تغطية واسعة لجميع أنحاء دبي ومراكز الأعمال الرئيسية فيها. وقد تم تصميم كل فرع لتقديم خدمة أوسع وتجربة أفضل للمتعامل من سابقه.

وأكد محمد أبو غالي مدير الأعمال التجارية في «سالم الذكي» أهمية شراكة القطاعين، حيث وجهت الدولة بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، ومن ثم تسهيل الخدمات، التي تقدم لهم كونها أدوات جذب للعمل والإقامة في دولة الإمارات، وقال: إن عمليات التعهيد والشراكة، التي اتخذتها الحكومة ممثلة في هيئة الصحة بدبي والقطاع الخاص أفادت كثيراً الجانب الخدمي، وهو ما أتاح الفرصة كاملة لنا للانطلاق بالاستثمار في مراكزنا، والتوسع في دبي، وافتتاح فرعين، في «سيتي ووك»، وإندكس مول المركز المالي العالمي ونستعد لافتتاح الثالث قريباً في دبي بارك.

يقع إندكس مول في قلب مركز دبي المالي العالمي، وهو موقع مرموق يتماشى مع رغبة سالم الذكي في تقديم تجربة متميزة، حيث يعتبر مركز دبي المالي العالمي مركزاً تجارياً رئيسياً وموقعاً استراتيجياً يسهل الوصول إليه. ي

وفر إندكس مول مساحة كبيرة لخدمة صف السيارات، كما أنه قريب من العديد من الفعاليات الدولية ومراكز الأعمال والشخصيات الهامة والذين يستخدمون خدمة سالم الذكي، بما في ذلك المتواجدون في مركز دبي المالي العالمي ومناطق التجمعات المحيطة كذلك.

وتوفر مراكز سالم الذكي اختبارات اللياقة الطبية الخاصة بتأشيرة الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المخطط أن توفر قريباً خدمة جمع البصمات الخاصة بإصدار بطاقة الهوية الإماراتية في المركز الواقع في إندكس مول - مركز دبي المالي العالمي، وبعض خدمات مراكز آمر (تحت إدارة طرف آخر) والتي ستكون متاحة لعملاء فحص اللياقة الطبية، والتي من شأنها توفير أقصى قدر من الراحة للعملاء، حيث ستلغي الحاجة إلى زيارة مراكز أخرى بالنسبة للكثيرين، والذين سيتمكنون من القيام بإجراءات الإقامة في مكان واحد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز