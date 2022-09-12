جي آي جي الخليج تطلق منصة «إيزي كليمز» الرقمية لمطالبات المركبات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جي.آي.جي الخليج، واحدة من كبار مزودي خدمات التامين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق منصة «إيزي كليمز»، الرقمية كلياً والشاملة لتقديم مطالبات المركبات، والتي تعد الأولى من نوعها في 4 أسواق خليجية مهمة هي: دولة الإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين.

تتيح إيزي كليمز لعملاء جي.آي.جي الخليج تقديم مطالبات التأمين على السيارات عبر الانترنت، عن طريق إدخال الحد الأدنى من المعلومات الإلزامية دون الحاجة إلى أي مستندات أو وثائق ورقية، وبدون انتظار على الإطلاق. تتوفر هذه الخدمة لعملاء جي.آي.جي الخليج على مدار 24 الساعة، وطوال أيام الأسبوع، بحيث تسمح للعملاء بتتبع كل مرحلة من مراحل عملية المطالبات في وقتها الفعلي.

وعبر استخدام تقنية تحديد الموقع الجغرافي، تقوم المنصة بتحديد مجموعة مخصصة من ورش ومرائب التصليح التي يمكن للعميل الاختيار من بينها، حيث يتم ربط المرآب ذاته أيضاً بمنصة إيزي كليمز، مما يسمح لفني السيارات تقديم تحديثات مباشرة عن حالة المركبة لـ جي.آي.جي الخليج، وتكون مرئية ليطلع عليها العميل مباشرة.

وقال باولو أوجنو، رئيس قسم المطالبات في جي أي جي الخليج: تعد إيزي كليمز من أحدث ابتكارات التأمين الرقمية التي تستهدف عملاء جي.آي.جي الخليج، إذ نسعى دوماً إلى تبسيط تجربة العملاء من خلال تطوير خدمتنا الذاتية وتعزيز عامل الرؤية والاطلاع، ويأتي إطلاق إيزي كليمز، في أربع أسواق رئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي تحقيقاً لذلك النهج، حيث سيتمكن العملاء من تتبع كل مرحلة من مراحل المطالبات، واختيار أقرب مرآب للتصليح، وتلقي تحديثات مباشرة عن آخر المستجدات لحالة المركبة تتضمن تفاصيل دقيقة عن الأجزاء التي تستلزم إصلاحها، وتكاليفها، وتاريخ وضع السيارة في المرآب، ووقت بدء العمل، ومن عمل على إصلاحها، ومتى ستكون جاهزة للتسليم.

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