HUB71 و«سيمنز للطاقة» توقّعان اتفاقية لدعم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، توقيع شراكة مع «سيمنز للطاقة»، إحدى شركات تكنولوجيا الطاقة العالمية، بهدف تطوير التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا المناخية في أبوظبي. وستدعم Hub71 و«سيمنز للطاقة» من خلال تعاونهما معاً شركات التكنولوجيا الناشئة في تطوير تقنيات مبتكرة تعالج بشكل مباشر التغيّر المناخي العالمي.

وتتزامن الاتفاقية مع استعداد الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر دول COP28 عام 2023، وتؤكّد التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وستدعم الشراكة قدرة الدولة على تعزيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الخضراء والطاقة النظيفة على الصعيدين المحلي والدولي.

وتسعى Hub71 و«سيمنز للطاقة» من خلال هذه الاتفاقية إلى تحديد أبرز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا المناخية لاستكشاف فرص الاستثمار القادرة على تسريع مسيرة الانتقال نحو الطاقة النظيفة.

وستوفر «سيمنز للطاقة» للشركات الناشئة التي يتمّ اختيارها إرشاداً استراتيجياً عبر المشاركة في منصات تبادل المعرفة، حيث سيتم الاستفادة من خبرات «سيمنز للطاقة» في تطوير تكنولوجيات طاقة نظيفة مستدامة وموثوقة ومتاحة بأسعار مناسبة.

وستستكشف شركة «سيمنز للطاقة» فرص المشاركة في برامج Hub71 لتعزيز القيمة، والتي تركز على تسهيل الوصول إلى السوق ومصادر التمويل. ومن بين هذه البرامج برنامج Ventures Lab لبناء شركات رأس المال المخاطر و«مودوس كابيتال» الذي يساعد رواد الأعمال الاستثنائيين على بناء الأفكار وتحويلها إلى مؤسسات رائدة في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، ستستكشف شركة «سيمنز للطاقة» إمكانية المشاركة في برنامج Hub71،The Outliers الذي يتيح لشركات التكنولوجيا الناشئة حول العالم معالجة التحديات التي تواجهها الهيئات الحكومية والشركات في مختلف القطاعات وتوفير حلول لها.

وسعياً منها إلى رفع عدد الشركات الناشئة التي تنشط في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ستضمّ Hub71 الشركات التي تقترحها «سيمنز للطاقة» إلى برنامج الحوافز الذي يقدّم للمؤسسين حوافز ومزايا تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم إماراتي، وتشمل الدعم التشغيلي والمساعدة على التأسيس.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـHub71: تؤكّد شراكتنا مع «سيمنز للطاقة» أهمية التحوّل في مجال الطاقة مع توجّه العالم نحو استخدام مصادر طاقة متجددة وأكثر استدامة، فالجمع بين التكنولوجيا وريادة الأعمال يسهم في تعزيز قدرتنا على مواجهة التحديات العالمية، ومن خلال الاستفادة من الخبرة التي تمتاز بها شركة «سيمنز للطاقة»، سنركّز جهودنا على جذب أبرز الشركات الناشئة الناشطة في مجال التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا المناخية إلى Hub71 كي نتعاون معاً من أجل الحدّ من الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد منخفض الكربون.

وقالت كندرا روشنبرغر، الشريك العام في شركة «سيمنز للطاقة»: «يتطلب تسريع التحوّل في مجال الطاقة استثمارات وابتكارات وشراكات. ومن خلال التعاون مع المؤسسات الرائدة التي تركز على الاستدامة مثل Hub71، سننفّذ هذا التحوّل بسرعة أكبر.

ويسعدنا العمل مع Hub71 لتحديد الشركات الناشئة ودعمها والاستفادة من مواردنا الوافرة في مجال الابتكار والتمويل والتنمية الاستراتيجية من أجل تطوير تكنولوجيات المستقبل وتسريع تبنّيها».

تضمّ Hub71 حالياً أكثر من 170 شركة ناشئة تنشط في قطاعات كالتكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الصحية والتعليمية والمالية، وهي جميعها أساسية لتحصين اقتصاد إمارة أبوظبي في وجه التحديات المستقبلية وضمان ازدهاره على المدى الطويل.

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