1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 452 مبايعة بقيمة 1.45 مليار درهم منها 46 مبايعة أراض بقيمة 612.76 مليون درهم و406 مبايعات شقق وفلل بقيمة 840.46 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 259 مليون درهم في منطقة اليفرة 1 تليها مبايعة بقيمة 66 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 39 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 60 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 218.97 مليون درهم منها 30 رهن أراض بقيمة 74.9 مليون درهم و64 رهن فلل وشقق بقيمة 144.07 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 35 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 25 مليون درهم.

فيما تم تسجيل 13 هبة بقيمة 39.65 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 24 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 6 ملايين درهم.

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