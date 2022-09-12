«الإمارات الإسلامي» يطلق «حساب سيدات الأعمال» لتمكين رائدات الأعمال في الدولة

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات، «حساب سيدات الأعمال» الجديد المصمم خصيصاً لتلبية متطلبات رائدات الأعمال وصاحبات الأعمال في الدولة ودعمهنّ. ويتماشى هذا العرض المصرفي الجديد مع رؤية الدولة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أتم وجه في مساعيها للمساواة بين الجنسين وإضفاء التنوّع ضمن منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي إطلاق حساب الأعمال المصرفية الجديد هذا لتلبية احتياجات رائدات الأعمال بهدف إجراء تغييرات جوهرية لإدماجهن وتعزيز دورهن والترويج في الوقت ذاته لأفضل الممارسات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء.

ويتميز حساب سيدات الأعمال بخدمات تتجاوز خدمات الأعمال المصرفية الأساسية، حيث لا يتم اعتماد حد أدنى للرصيد خلال أول 12 شهراً، وهو أحد أدنى متطلبات متوسط الرصيد الشهري في قطاع الأعمال المصرفية، بالإضافة إلى تخصيص فريق متنوع ثقافياً ومتعدد اللغات من مديرات العلاقات، وفريق من المتخصصين ذوي الخبرة في التجارة ومستشاري الفوركس.

كما ستتمكن مالكات الحسابات أيضاً من إجراء المعاملات المصرفية في أي مكان وفي أي وقت من خلال إمكانية الوصول إلى «businessONLINE»، وهو أحدث منصة لإدارة النقد. كما سيحصلن على بطاقة خصم مجانية للأعمال، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى مراكز الأعمال المصرفية والاستفادة من الأسعار التفضيلية في المعاملات المصرفية وتحويلات الأموال.

ومن خلال تنظيمه لندوات حصرية وورش عمل هادفة ومدروسة بحضور رواد القطاع، سيسهم «الإمارات الإسلامي» كذلك بدوره في توفير المساعدة والدعم لمالكات حسابات سيدات الأعمال كي تحقّق شركاتهن النمو والتقدّم.

وقال فريد الملا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي: أدى تزايد النساء اللواتي يتولين مناصب إدارية وقيادية عليا إلى إحداث تغيير في النظام العالمي لريادة الأعمال.

ولهذا، فإننا نهدف إلى إضفاء تغييرات إيجابية من شأنها مساعدة رائدات الأعمال في الدولة على تحقيق النجاح في مشاريعهن التجارية، مما سيسهم بشكل كبير في التنمية الشاملة لأحد أهم القطاعات في اقتصاد الإمارات.

وبتوفيرنا للأدوات المصرفية الشاملة للأعمال وتعزيزنا لتمكين المرأة في المناصب القيادية، فإننا نواصل السير جنباً إلى جنب مع الإمارات لتحقيق التطور والتغلب على العقبات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز