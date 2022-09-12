70 % من أصحاب العمل بالإمارات يعتزمون استقطاب موظفين جدد في 2023

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلق بيت. كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، بمؤشر فرص عمل الشرق الأوسط من أجل قياس مستوى توافر الوظائف واتجاهات التوظيف السائدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مجموعة المهارات والمؤهلات الأكثر طلباً. ومن المثير للانتباه، قال 7 من 10 أصحاب العمل (70%) في الإمارات بأنهم يخططون لتعيين موظفين جدد خلال العام المقبل.

تعتبر وظائف تنفيذي المبيعات (20%) والمحاسب (18%) والمساعد الإداري (16%) أكثر الأدوار طلباً في دولة الإمارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ومن المثير للاهتمام، بروز مهارات التواصل الجيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (51%) كأكثر المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل لدى المرشّحين، تليها القدرة على العمل ضمن فريق (42%) والمهارات القيادية (34%) والقدرة على العمل تحت الضغط (33%).

وبالنسبة للخبرات، فقد صرح 28% من المجيبين أنهم يبحثون عن مرشّحين يتمتعون بمهارات إدارية (القدرة على إدارة فريق)، بينما قال 27% إنهم يبحثون عن مرشّحين يتمتعون بخبرة في البيع والتسويق، في حين يبحث 29% عن مرشّحين ذوي الخبرة المتوسطة. كما تعتبر شهادات إدارة الأعمال (22%) والهندسة (22%) والتجارة (19%)، المؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: يتطلع غالبية أصحاب العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى زيادة عدد القوى العاملة من خلال اتباع نهج يتمحور حول الموارد البشرية. وتظهر البيانات ضرورة تركيز المهنيين على تطوير المهارات المطلوبة في السوق مثل التواصل والعمل الجماعي، مع ضرورة تركيز الشركات على توفير فرص التعلم للموظفين الذين يفتقرون إلى مثل هذه المهارات، واتخاذ خطوات لتعزيز قدرات الموظفين ذوي الكفاءة وتطوير مهارتهم باستمرار.

اتجاهات التوظيف

وتبدو أجواء التوظيف إيجابية في الإمارات، حيث يخطط 7 من 10 أصحاب العمل (70%) لتعيين موظفين جدد خلال العام المقبل. كما ستقوم 50% من الشركات التي تخطط للتوظيف في الأشهر الثلاثة المقبلة، بتوفير 5 شواغر كحد أقصى، بينما ستقوم 25% بتوفير حوالي 6 إلى 10 شواغر.

وتصدر قطاع استشارات الأعمال/ إدارة الأعمال/ الاستشارات الإدارية (84%) قائمة القطاعات الأعلى احتمالية للتوظيف خلال العام القادم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يليه التجارة/ التجزئة (82%)، والسلع الاستهلاكية/ السلع الاستهلاكية سريعة التداول (81%).

القطاعات الأكثر جاذبية

وبرزت قطاعات الإعلان/ التسويق/ العلاقات العامة (35%)، والعقارات/ البناء/ التطوير العقاري (33%) والخدمات المصرفية/ المالية (31%) كأكثر القطاعات جذباً للكفاءات في الإمارات. من ناحية أخرى، برز قطاع العقارات/ البناء/ التطوير العقاري كالأكثر جذباً للكفاءات المحلية (37%)، بينما برز قطاع الإعلان/ التسويق/ العلاقات العامة كالأكثر جذباً للخريجين الجدد (37%) وللكفاءات النسائية (40%).

وقال ظافر شاه، مدير الأبحاث في يوجوف: "تتزايد الحاجة لتوظيف العمالة الماهرة في القطاع الخاص، حيث تستمر الشركات متعددة الجنسيات في إظهار أعلى احتمالية للتوظيف على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تم جمع بيانات المؤشر عبر الإنترنت بين 9 يونيو وحتى 1 أغسطس 2022، بمشاركة 889 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.

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