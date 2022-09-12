إقبال قوي على حجوزات هواتف «آيفون 14» في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت مصادر تقنية أن تعزز سلسلة هواتف «آيفون 14» التي أطلقتها آبل الأسبوع الماضي من حصة عملاق التقنية في سوق الهواتف الذكية العالمي من خلال جذب عملاء جدد، وذلك بالرغم من الظروف الاقتصادية وارتفاع التضخم، مع تصدر سلسلة هواتف «آيفون برو» الواجهة.

وتوقعت مصادر محلية أن يكون الطلب قوياً في أسواق الإمارات على النسخة الإماراتية من هواتف «آيفون 14» وكذلك نسخة «هونج كونج»، بعد الإقبال الذي كانت تحظى به النسخة الأمريكية التي كانت تتوفر في أسواق الإمارات خارج متاجر آبل، وذلك لأن النسخة الأمريكية من هواتف آبل لن تحتوي على شريحة SIM وتدعم فقط شريحة eSIM الافتراضية، بالرغم من أن «اتصالات» و«دو» توفران شرائح eSIM التي لم تنتشر بشكل كبير بعد في الأسواق.

وسيتوفر «آيفون 14» بسعات مختلفة بدءاً من 16 سبتمبر الجاري بسعر يبدأ من 3.399 درهماً ونسخة «آيفون بلس» الأكبر حجماً اعتباراً من 7 أكتوبر المقبل بسعر يبدأ من 3.799 درهماً، فيما سيتوفر «آيفون 14 برو» بسعات مختلفة للطلب بسعر يبدأ من 4.299 درهماً ونسخة «آيفون برو ماكس» الأكبر حجماً بسعر يبدأ من 4.699 درهماً، وستتوفر الأجهزة بدءاً من 16 سبتمبر، كما سيتوفر نظام iOS 16 اليوم الإثنين 12 سبتمبر كتحديث برامج مجاني.

ترقيات ثانوية

وحصل كل من «آيفون 14 برو» و«آيفون ماكس 14» على ترقيات رئيسية وثانوية في جميع المجالات، في حين أن «آيفون 14» يبدو إلى حد ما مثل «آيفون 13» باستثناء تحديثات طفيفة فقط. وأما «آيفون 14 بلس» فمن المتوقع ألا يحظى بقبول قوي لأن سعره ينخفض قليلاً جداً عن طرازات «برو».

ولأول مرة منذ تأسيسها، تفوقت هواتف آبل يونيو الماضي على أجهزة «أندرويد» لتشكل أكثر من نصف الهواتف الذكية المستخدمة في الولايات المتحدة، مع مضي آبل بقوة في قطاعات تشمل التمويل والرعاية الصحية، فيما وصلت حصتها في السوق العالمي إلى 15.6 % اعتباراً من النصف الثاني من العام الحالي.

وتمكنت استراتيجية تسعير هاتف «آيفون 14» الجديد وميزاته الجديدية حسب خبراء من جذب اهتمام شريحة كبيرة من المستهلكين، لا سيما هاتفي «آيفون 14 برو» و«آيفون 14 برو ماكس» اللذين يحويان خاصية «الجزيرة الدينامية» التي تخطر المستخدم بأهم التنبيهات وحالة التليفون من خلال شاشة صغيرة متحركة في أعلى شاشة الهاتف مكان «النوتش» في الهواتف السابقة.

ووفقاً لمحلل أخبار آبل الشهير «مينغ تشي كو» فمن المرجح أن تهيمن هواتف «برو» على الموجة الأولى من الطلبات المسبقة، مع توقع أن يشكل الهاتفان 85 % من مبيعات «آيفون 14».

قيمة سوقية

وبلغت القيمة السوقية للشركة بداية يناير الماضي ولفترة وجيزة 3 تريليونات دولار عندما وصلت أسعار أسهمها إلى 182.86 دولاراً، لتكون الشركة بذلك أول من حقق هذا الإنجاز.

وبحسب آبل فقد بلغت مبيعات هواتف «آيفون» حوالي 49 % من إيرادات الشركة في الربع الأخير. وقفزت مبيعات هواتف آبل ما يقرب من 2.8 % إلى أكثر من 40.6 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 38.3 مليار دولار.

ويتوقع المحللون أن تقفز أرباح آبل المرتقب الإعلان عنها في أكتوبر المقبل بعد تحسن سلاسل التوريد والإقبال المتوقع على هواتف «آيفون 14» الجديدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز