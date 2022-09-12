3.1 مليارات درهم أول توزيعات نقدية من «ديوا»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أن اجتماع الجمعية العمومية الأول للشركة الذي سيعقد حضورياً وافتراضياً يوم 10 أكتوبر المقبل، سيصوت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أول أرباح نقدية بعد الطرح العام في أبريل الماضي بقيمة 3.1 مليارات درهم (6.2 فلوس للسهم الواحد) عن النصف الأول من عام 2022، والتي من المقرر دفعها لحملة الأسهم المستحقين في شهر أكتوبر 2022.

كما سيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن تعليق أي تخصيص إضافي من الأرباح للاحتياطي القانوني، حيث يتجاوز الاحتياطي القانوني للشركة حالياً 50% من رأس مال الشركة.

وذكرت الهيئة أنه يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في الشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين فيها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونياً.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) سجلت إيرادات بقيمة 12.08 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022، وبلغ صافي الأرباح 3.3 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها.

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