تحديث أنظمة وتطبيقات الهواتف الذكية أولوية دورية

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكد 52 % من القراء المشاركين في استطلاع «البيان الإلكتروني» الأسبوعي و71.5 % من متابعي البيان عبر موقع «تويتر» حرصهم على تحديث وتثبيت أحدث إصدار لنظام التشغيل والتطبيقات في هواتفهم الذكية، فيما عبر من 19.4 % من المشاركين في استطلاع «البيان الإلكتروني» و7.1 % من متابعي البيان عبر موقع «تويتر» أنهم نادراً ما يقومون بذلك.

وشدد خبراء في تصريحات خاصة لـ«البيان» أهمية تحديث أنظمة التشغيل في الهواتف بشكل دوري. وحدد الخبراء ثلاثة أسباب لتحديث أنظمة «أندرويد» و«آي أو إس» بانتظام، وهي أولاً تعزيز أمن الهاتف وسد الثغرات الأمنية لتجنب تعريض الهاتف الوقوع فريسة للاحتيال المالي أو سرقة البيانات في عالم مترابط. وثانياً، إصلاح الأخطاء التي قد تؤدي إلى توقف عمل أحد مكونات الهاتف كالكاميرا أو أحد التطبيقات المثبتة في الهاتف.

وثالثاً، إطالة عمر الهاتف، حيث يؤدي إيقاف تشغيل تحديثات البرامج إلى تقليل عمر أجهزة الهواتف الذكية مع التأثير سلباً على التجربة الكلية، فيما وجد بحث استهلاكي لشركة «إتش إم دي» المصنعة لهواتف نوكيا، أن 71 % من الناس في الإمارات يرغبون في الاحتفاظ بهواتفهم لفترة أطول.

ضعف البرامج

وقال سانميت كوتشار، نائب رئيس شركة «إتش إم دي جلوبال» في منطقة الشرق الأوسط إن التحديثات لم تعد شيئاً يجب القيام به في أوقات الفراغ، فحسب بل ضرورة لحماية المستخدم من الاختراق. ووفقاً لتقرير «تصنيف الثقة» الصادر عن شركة «كاونتر بوينت» للأبحاث، فإن الهواتف الذكية أصبحت أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية نظراً لانتشارها واتصالها بشبكة الإنترنت، وهو ما يجعل تحديثات البرامج والأمان للهواتف الذكية التي تعمل بنظام «أندرويد» و«أي أو إس» على حد سواء أمراً بالغ الأهمية.

وأضاف: «وفقاً لشركة «كاونتر بوينت» فإن «إتش إم دي» كانت للعام الثاني على التوالي، الأسرع عندما يتعلق الأمر بالتحديثات، حيث وفرت آخر التحديثات لـ 94 % من محفظتها من هواتف «نوكيا» الذكية وأظهرت التزاماً بتحديثات البرامج بشكل مستمر، بما في ذلك الأجهزة المبتدئة».

تخزين البيانات

وقال كيفن سيباستيان خبير أمن الهواتف الذكية إن الهواتف الذكية تطورت بشكل كبير خلال العامين الماضيين وتحولت إلى أجهزة حوسبة قوية. حيث يتم إجراء الكثير من الأعمال اليومية عبر الهواتف المحمولة سواء أكانت اتصالات أم تخزين البيانات أم التحليل أم نقل البيانات. نتيجة لذلك، يجب أن يكون أمن الهاتف أولوية لدى المستخدمين، خصوصاً إذا كان الهاتف يتعلق بالعمل.

وأكد الخبير أهمية استخدام رقم تعريف شخصي أو كلمة مرور أو نمط لقفل الهاتف والقيام بتنزيل التطبيقات من المتاجر الموثوقة فقط. وشدد على أهمية عمل نسخة احتياطية من بيانات الهاتف لاستعادة المعلومات في حالة وقوع اختراق، مع إمكانية الاحتفاظ بمقاطع الموسيقى والصور ومقاطع الفيديو والمستندات على إحدى الخدمات السحابية الآمنة.

تسجيل الخروج

ونصح الخبير كذلك بضرورة تسجيل الخروج من المواقع التي يتم الدخول لها عبر الهاتف. وأضاف: «إذا كنت تجري معاملاتك المصرفية أو تتسوق من هاتفك الذكي، فقم بتسجيل الخروج من هذه المواقع بمجرد اكتمال معاملاتك».

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