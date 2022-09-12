«دبي لتنمية الاستثمار» الأفضل عالمياً بالرصد والتقييم

المصدر: دبي ـ البيان

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حصلت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على اعتراف وتقدير دولي نظير جهودها الناجحة في التعرف على اتجاهات وأنماط الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك كجزء من مكانة المدينة باعتبارها وجهة استثمارية عالمية.

وقد تمّ اختيار مرصد دبي للاستثمار الأجنبي ـ مبادرة البيانات المفتوحة ـ التابع للمؤسسة، كأفضل ممارسة بين وكالات ترويج الاستثمار (IPAs) للرصد والتقييم، من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

ويعدّ مرصد دبي للاستثمار الأجنبي أول نظام لرصد وتحليل الاستثمار الأجنبي المباشر وإصدار التقارير ذات الصلة على مستوى العالم، ويتتبع المرصد ويعالج بيانات تدفقات خمسة أنواع مختلفة من الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر حديث التأسيس، وأشكال الاستثمارات الجديدة، باستخدام منهجية متطورة وميزات ذكية.

وعرضت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر في دليلها الخاص حول سياسات، وترويج، وتيسير الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل التنمية المستدامة في آسيا والمحيط الهادئ، والذي يسلّط الضوء على أفضل ممارسات الاستثمار الأجنبي المباشر ودراسات الحالة حول جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيزها وتسهيلها.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في غضون أشهر قليلة فقط من إعلان نتائجها السنوية وتصنيفاتها، حيث حلّت إمارة دبي في المركز الأول في العالم من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021، متجاوزة لندن وسنغافورة لأول مرة.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «يعتبر الأداء الاستثنائي للاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة دبي والاعتراف العالمي به دليلاً على كفاءته ومرونته، إلى جانب الاستقرار والاستدامة التي يتمتع بها.

وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة؛ استطاعت الإمارة أن تقدّم نموذجاً يحتذى به لأفضل الممارسات العالمية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير الخدمات الترويجيّة والتسهيلات. إنّ هذا التكريم الكبير الذي شرّفتنا به لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ؛ يُعزّز رحلة دبي الطموحة نحو رعاية التعاون الوثيق مع المستثمرين العالميين، والشراكات مع البلدان والدول المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر».

وتُعتبر مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر أول مؤسسة ترويج للاستثمار في العالم تنشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في الوقت الفعلي، وذلك باستخدام تقنيات مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة للترويج لدبي.

فيما يمكّن مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر (www.dubaifdimonitor.ae) مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار من تزويد المستثمرين ببيانات وتحليلات دقيقة وآنيّة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن الوضوح بشأن بيئة الاستثمار لدعم عملية صنع القرار الفعالة والقائمة على الحقائق. ويمكن للمستثمرين الاستفادة من منصة البيانات المفتوحة لتقييم القدرة التنافسية لدبي كوجهة استثمارية وتحديد القطاعات الواعدة والناشئة.

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