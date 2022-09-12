«تريند إندستريز» للصلب تتوسع لمضاعفة إنتاجها

المصدر: الشارقة - البيان

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تواصل هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، تأكيد مكانتها كمركز رائد للشركات المتخصصة في قطاع الحديد والصلب والصناعات المرتبطة بها، وتعزيز تنافسية المستثمرين فيها، حيث أعلنت شركة «تريند إندستريز» التي تتخذ من المنطقة مقراً لها منذ العام 2006 عن توسيع عملياتها ونشاطها باستئجار أرض بمساحة 323 ألف قدم مربعة، لبناء منشأة جديدة بقيمة استثمار إجمالية تصل إلى 25 مليون درهم، حيث تستهدف من خلال التوسعة تعزيز قدرتها الإنتاجية من 3,600 طن إلى 8,400 طن سنوياً، مما يسهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كبيئة مثلى للاستثمار في قطاع صناعة الصلب، وتشغل أكثر من 134 موظفاً وفنياً.

وتم الإعلان عن التوسعة الجديدة لشركة تريند إندستريز، من خلال توقيع اتفاقية من قبل سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، ونيراج كي شارما، المدير التنفيذي للشركة، بحضور مسؤولين ومديرين من الجانبين.

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