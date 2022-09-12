«المسعود للطاقة» تستعرض أول حل إماراتي للشحن الذكي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن «قسم المسعود للطاقة»، التابع لـ «مجموعة المسعود» في إمارة أبوظبي، مشاركته في منتدى البيئة والتنمية 2022 في فندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز في القاهرة، مصر، حيث يستعرض مشروعه الجديد «شمس»، الحل الشامل لشحن السيارات الكهربائية والمركبات البحرية الهجينة وأول ابتكارٍ من نوعه مصنع بالكامل في دولة الإمارات.

ويهدف «قسم المسعود للطاقة» من خلال مشاركته في المنتدى إلى إبراز أهمية اعتماد الابتكارات والحلول الحديثة، وعلى رأسها «شمس»، في خفض البصمة الكربونية لقطاع النقل.

وقال راسو بارتنشلغر، مدير عام قسم «المسعود للطاقة»: «يمثل «شمس» خطوة نوعية في مسيرة الاستدامة للقسم، وتبرز أهميته في مساهمته في خفض البصمة الكربونية لقطاع النقل، إلى جانب تعزيز اعتماد المركبات الكهربائية في القطاعات الصناعية والإنشائية والبحرية في المنطقة».

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