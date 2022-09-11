المجلس العالمي للتميز يشيد بتطور خدمات جمارك دبي

المصدر: دبي- البيان

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استقبلت جمارك دبي، وفد المجلس العالمي للتميز، ضمن سلسلة «لقاءات أفضل الممارسات الحكومية»، من تنظيم برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمشاركة رؤساء وممثلي الجهات الحكومية في دبي، الخبراء والمتخصصين العالميين، ورؤساء برامج التميز على المستوى العالمي، وذلك بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس البرنامج.

واطلع الوفد على تجربة جمارك دبي الرائدة، ودورها في تعزيز منظومة التميز والريادة الحكومية، وكان في استقبال الوفد الزائر، أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات الجمركية.

وشهد اللقاء، إشادة واسعة من وفد المجلس العالمي، بخدمات جمارك دبي المبتكرة، ومنهجيتها في زيادة سعادة المتعاملين، والتي توجتها بحصولها على 91.8 %، وفق نتائج دراسات سعادة متعاملي حكومة دبي 2021، التي أعلنها برنامج دبي للتميز الحكومي، كما ثمّن المجلس خطة الدائرة الخمسية 2021-2026، والتي تنطلق من 5 مبادئ رئيسة (ريادية، مبتكرة، رقمية، رشيقة، مُبدعة).

ضم الوفد الزائر نخبة من الخبراء والمتخصصين العالميين، ورؤساء برامج التميز على المستوى العالمي، ومجموعة من الخبراء في برنامج دبي للتميز الحكومي.

ويهدف المجلس العالمي للتميز، إلى تطوير الفعاليات والأنشطة المشتركة في مجال الجودة وتميز الأداء بين الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة جوائز الجودة والتميز، وتقييم أكثر ممارسات الإدارة فاعلية، وترسيخ أسس ومبادئ التميز، وتحفيز تبني نماذج التميز، والترويج لها، والتعريف بها، وتطويرها والتدريب عليها، والتقييم، ومنح التقدير استناداً إليها.

من جانبه، رحب أحمد محبوب مصبح بأعضاء الوفد.. مؤكداً أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، رسخت مكانة دبي كأفضل مدن العالم للعيش، وعاصمة عالمية للتميز والريادة في العمل الحكومي.

وأشار إلى أن ما تقدمه جمارك دبي من تطوير أنظمة وابتكار خدمات جمركية ذكية، بات نموذجاً يحتذى به، على صعيد العمل الجمركي الاحترافي، حيث أشادت منظمة الجمارك العالمية، والجهات والهيئات الجمركية المختلفة، بالدور الذي تؤديه جمارك دبي في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن استثمار الدائرة في التقنية، أسهم بشكل مباشر في إنجاز ما يقرب من 97 % من المعاملات الجمركية، عبر الأنظمة الذكية، حيث تسير الدائرة قدماً على طريق الريادة، بفوزها بجائزة النخبة، ضمن نتائج الدورة التقييمية الأخيرة لبرنامج دبي للتميز الحكومي، حيث استعرض المدير العام، رحلة جمارك دبي على مدار السنوات السابقة، بحيث ارتفعت علامة الدائرة من 433 إلى 650، في عام 2021.

وتم عرض استراتيجية التحول الرقمي، ونموذج العمل الاستباقي في جمارك دبي، ونظام مراقبة أداء الخدمات، ونظام التكامل الحكومي، كما استعرضت إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، خطة الدائرة للأعوام القادمة، وفق رسالتها لحماية المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار.

وتناولت إدارة الاستراتيجية، خطة جمارك دبي لتحقيق مستهدف الوصول بتجارة دبي إلى تريليونيّ درهم، خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى عرض مبادرة برنامج الجواز اللوجستي، والذي يتيح للتجّار ووكلاء الشحن، التمتّع بعدد من الميزات، في مقابل زيادة حركة التجارة في كل مركز من المراكز التابعة للبرنامج، حيث إنه من خلال الانضمام إلى شبكة الاقتصادات سريعة النمو للبرنامج، تحظى الشركات والمؤسسات الأعضاء فيه، بفرصة تنويع أعمالها داخل أسواق جديدة، مثل أمريكا اللاتينية أو جنوب آسيا أو أفريقيا.

وشاركت إدارة إسعاد العملاء، بعرض منهجية التحسين الشاملة التي اتبعتها الدائرة، للارتقاء بسعادة متعامليها، والتي شملت العديد من المبادرات، وتطوير آلية متابعة جميع نتائج دراسات سعادة المتعاملين، والمتسوق السري الداخلي والخارجي، من خلال فريق عمل متخصص، الذي أجرى تحليلاً شاملاً لتلك النتائج، ووضع مستهدفات واقعية وقابلة للتحقيق، يتم مراجعتها بشكل دوري، انطلاقاً من توجيهات فريق القيادة في الدائرة.

وقام الوفد، بحضور المدير العام لجمارك دبي، وأحمد عبد السلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، بغرس شجرة (الريادة) السدر، حيث تعد شجرة السدر من الأشجار الوطنية الأصيلة في دولة الإمارات، وترتبط بتراث وتاريخ المنطقة، وتمثل مصدر الحياة، وعنوان الاستقرار والريادة والاستدامة.

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