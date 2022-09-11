غرفة عجمان تشارك في معرض «ميهاس» للأغذية بماليزيا

المصدر: كوالالمبور - وام

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اختتمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، مشاركتها في المعرض الدولي ـ MIHAS للأغذية في ماليزيا، حيث استعرضت المزايا الاستثمارية والتسهيلات والمقومات الاقتصادية النوعية التي توفرها عجمان للمستثمرين ومجتمع الأعمال، وذلك على مدار 4 أيام، في العاصمة كوالالمبور.

وشهد جناح الغرفة، الذي تشارك فيه مجموعة من المصانع الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات العاملة في إمارة عجمان، زيارة العديد الوفود الرسمية والخاصة، والمستثمرين وأصحاب الأعمال، من الدول المشاركة في المعرض.

وأكد عبد الله عبد المحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، على نجاح مشاركة وفد الغرفة، حيث شهدت المشاركة عدداً من اللقاءات الثنائية بين وفد الغرفة، وعدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وممثلي الجهات المشاركة من مختلف الدول، لبحث سبل التعاون، وتبادل الصفقات، والاطلاع على أفضل الممارسات.

وأوضح أن غرفة عجمان حريصة على توسيع قاعدة مشاركتها في المعارض الخارجية، بمشاركة أعضائها من المنشآت والمصانع، حرصاً على تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال، وتحقيق التنافسية والريادة، وتمكين المنشآت من تطوير ونمو الأعمال.

من جانبهم، أكد مسؤولو المصانع المشاركة تحت مظلة غرفة عجمان، على أهمية المعرض، ودوره في التوسع بالمنتجات المحلية إلى أسواق خارجية جديدة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين من الخارج، وبحث فرص تبادل المنتجات وإبرام الصفقات، مشيدين بجهود الغرفة في إتاحة الفرصة لمصانع ومنشآت الإمارة، من المشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة، الأمر الذي يواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع الصناعي في الإمارة.

وشدد طالب الصيداوي المدير التنفيذي بمعامل الصيداوي، على أهمية المعرض، الذي وفر قناة تواصل مباشرة للتعرف إلى مستجدات مجال الأمن الغذائي، وآخر تطورات صناعة الأغذية والمشروبات، إلى جانب دور المعرض في إتاحة الفرصة لتعزيز الشراكة والتعاون بين مصانع عجمان، وأصحاب الأعمال والمستثمرين من الخارج.

وأشاد جاسم العسكري، المدير التنفيذي بمصنع غلفا لتعبئة المياه، بنتائج المشاركة في المعرض، وجهود اللجنة المنظمة في الترويج لمنتجات مصانع إمارة عجمان، معرباً عن تقديره لجهود غرفة عجمان للارتقاء بالقطاع الصناعي في الإمارة، عبر إتاحة الفرصة للمشاركة في معارض دولية متخصصة داخل وخارج الدولة، فيما قال فيروز ستار مدير عام مصنع ميلو لتعبئة الحبوب والبهارات، إن المعرض وفّر منصة ترويجية هامة، سلطت الضوء على القدرات الإنتاجية لمصانع عجمان.

وأوضح كل من ياسين عبد الماجد مدير عام مصنع الأمير للصناعات الغذائية، وكانوجيا ديباك مدير المبيعات بمصنع توابل العرب والهند، أن المشاركة في المعرض، عززت من جهود مصانع الإمارة المشاركة تحت مظلة الغرفة، في رصد أسواق جديدة، ما يسهم في تنمية صادرات الإمارة، فيما شهد جناح غرفة عجمان، إقبالاً لافتاً من جانب زوار المعرض والجهات المشاركة، الأمر الذي أتاح الفرصة لإنشاء شبكة علاقات من الشركاء والعملاء الجدد والمحتملين.

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