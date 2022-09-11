«بلومبرغ»: دبي وجهة رغد العيش

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصفت وكالة «بلومبرغ» دبي بأنها وجهة الفخامة التي تبدو في كل مكان فيها، موضحة أن الفخامة في دبي أقل كلفة، ما يجعلها متاحة لقطاعات عدة من المقيمين ربما يكونون أقل كثيراً في مستويات الثراء اللازمة كي ينعموا بحياة الفخامة والترف في مدن العالم الأخرى.

وأوضحت الوكالة في تقرير عن مظاهر رغد العيش في دبي أن نمط قضاء العطلة الأسبوعية خارج المنزل لدى قطاع عريض من العائلات المقيمة في دبي هو الجلوس على أريكة ممتدة بجانب حمام السباحة في منتجع فئة 5 نجوم يطل على الشاطئ وأن ثمة أنماط أخرى لقضاء العطلات الأسبوعية ، تتضمن زيارة مراكز التسوق والمتنزهات.

وأضاف التقرير أن العديد من هذه الأسر تستجلب مربية واحدة على الأقل، بل إن بعضها يجلب مربيتين للاعتناء بالأطفال الصغار ضمن أفراد الأسرة، كما أن بعض هذه الأسرة تستعين بطهاة وسائقين، موضحاً أن دبي تحقق للعديد من المقيمين القادمين من أنحاء العالم، بما فيها دول أوروبية تتمتع شعوبها بمستويات مرتفعة من الرفاهية، حلم شراء سيارات فاخرة قد لا يستطيعون تدبير أسعار شرائها في بلدانهم الأم.

وأوضحت «بلومبرغ» أن دبي تشهد منذ عامين تدفقاً هائلاً من جانب أثرياء العالم للانتقال إليها بهدف العيش فيها بصفة دائمة، مشيرة إلى أنها تستقبل حالياً أعداداً متزايدة من السياح أيضاً.

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