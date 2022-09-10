«اي سي ال» تؤسس مكتباً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت شركة اي سي ال «ICL Fincorp» الهندية مكتبها في دبي لدعم مشاريع الشركة في مجالات الاستثمار والتجارة والوساطة المالية.

وتتمتع الشركة بخبرة واسعة ومتعددة الاستخدامات في المجالات المالية والمشاريع الأسرع نمواً في الهند ومن ثم لديها الآليات اللازمة لإطلاق مشاريعها التجارية الجديدة في دبي من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة المنتشرة عبر الاستثمارات وتداول الذهب والسمسرة المالية.

وتقدم الشركة خدماتها في عدد من القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة والغذاء والإلكترونيات والسياحة والصحة والتعليم والرياضة وتجارة التجزئة بينما ستقوم شركة الوساطة المالية ICL الجديدة بربط المؤسسات المالية والبنوك الرئيسية بعملائها على أسهل الشروط حسب المتطلبات، كما تمتلك منصة تداول للذهب وتعد وجهة رئيسية للمتداولين كمشترين وبائعين في فئة المعدن الأصفر في الشرق الأوسط.

وقال كي جي أنيل كومارالرئيس التنفيذي للشركة: «إن المشاريع الجديدة في دبي تعني مساعدة عملائنا المحتملين على الحصول على المستوى المطلوب من المتطلبات في كل من الاستثمارات والتداول بأفضل الشروط والأحكام».

وأضاف: «نحن ملتزمون بتقديم أفضل الممارسات في القطاع المصرفي أيضاً لعملائنا الموثوق بهم في الإمارات»، مضيفاً إن هناك خططاً ضخمة في طور الإعداد لإنشاء شبكة حقيقية من الممارسات المالية بدعم من فريقنا المحترف.

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